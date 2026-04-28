Rektor årskurs 7-9 till Vallhamra skola i Sävedalen
Partille kommun / Pedagogchefsjobb / Partille Visa alla pedagogchefsjobb i Partille
2026-04-28
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun i Partille
Vår rektor för årskurs 7-9 har efter många år på skolan gått vidare till annan tjänst och vi söker nu en engagerad och samarbetsinriktad rektor som vill ta vid. Vallhamra skola är en stor F-9 skola och vi söker dig vill arbeta för helheten och en likvärdig och utvecklande skolgång för våra elever, från deras första dag i förskoleklass till deras sista när vi tackar av dem från 9an!
Alldeles intill Vallhamra torg med närhet till såväl skogsmiljö som idrottsplats med ishall, hittar du Vallhamra skola. Vallhamra har totalt ca 1000 elever i verksamheten, varav ca 400 elever inom årskurs 7-9.
Som rektor för årskurs 7-9 har du verksamhets-, arbetsmiljö- och personalansvar för ca 35 medarbetare med stor kunskap och lång erfarenhet på skolan. Du arbetar tätt tillsammans med övriga rektorskollegor samt biträdande rektorer för att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Biträdande rektorer är liksom våra rektorer anställda direkt under avdelningschef. Du kommer att ingå i ledningsgruppen med övriga rektorer och biträdande rektorer inom Partille kommuns utbildningsförvaltning samt i nätverk för kollegialt lärande.
Vi söker dig som verkligen trivs i ditt uppdrag som rektor och som är redo att lära känna en ny skola, nya kollegor, elever och vårdnadshavare! Publiceringsdatum2026-04-28Kvalifikationer
Vi söker dig med:
Pedagogisk högskoleutbildning samt rektorsutbildning
Längre erfarenhet som skolledare inom grundskolan, gärna högstadiet
Det är meriterande om du erfarenhet från att driva utvecklingsarbete med goda resultat.
För oss är det självklart att du har en god elevsyn och tycker att mötet med eleverna är både roligt och meningsfullt. Du uppskattar den stora erfarenhet som finns i kollegiet och är skicklig på att ta tillvara den - samtidigt som du gärna tänker nytt, inspirerar och driver utvecklingen framåt. Genom ditt engagemang och din lyhördhet bidrar du till ett positivt klimat där människor känner sig sedda, delaktiga och motiverade.
För att stärka känslan av en sammanhållen F-9 skola samarbetar du gärna, ser helheten och lägger pusslet tillsammans. Du är en tydlig ledare som sätter riktning, tydliggör, följer upp och ger återkoppling med både skärpa och hjärta.
Bra att veta
På sikt kommer en större omorganisation ske på skolan. Denna tjänst kommer att bestå som den är idag, liksom biträdande rektor 7-9, men inomliggande ansvarsområden och strukturer kommer att skifta. Blir du kallad till intervju kommer du få mer information om detta där.
Förstaintervjuer är planerade 22e och 25e maj (förmiddag). Fördjupningsintervjuer är planerade 1e juni. Intervjutillfällena består av arbetsgivarintervju och facklig intervju och kommer att hållas på plats i Partille kommunhus.
Arbetspsykologisk testning är ett obligatoriskt steg i rekryteringsprocessen. Inför anställning ska godkänd referenstagning och bakgrundskontroll vara genomförd.
Jobba i Partille
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten som hjälper dig vidare.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av identitet och medborgarskap. Är du medborgare utanför Sverige, EU, ESS eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehålls-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering.
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272), http://partille.varbi.com
Gamla Kronvägen 34 (visa karta
)
433 33 PARTILLE Arbetsplats
Grundskola, Vallhamra skola åk 7-9 Kontakt
Marcus Antonsson, Sveriges skolledare - för fackliga fråg 031-7921093 Jobbnummer
9880279