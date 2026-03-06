Rektor anpassad grund- och gymnasieskola Idun
2026-03-06
Som rektor i Nynäshamns kommun utgör du en viktig funktion i en utvecklingsdriven förvaltning. Här får du leda förändringsarbete i en organisation där undervisningens kraft och vetenskaplig grund står i centrum och där samarbete och engagemang banar väg för hållbar skolutveckling. Välkommen till Nynäshamns kommun!Publiceringsdatum2026-03-06Dina arbetsuppgifter
Som rektor har du fullt resultat- och personalansvar för rektorsområdets organisation och ledning. Du har ett tydligt uppdrag att utveckla verksamheten mot högre undervisningskvalitet och fördjupad professionalitet. Du arbetar med ständiga förbättringar utifrån elevernas behov och gällande lagstiftning. Du drivs av en stark tro på alla elevers vilja och förmåga att lära sig och växa. Du ingår i grundskolans rektorsgrupp och tar tillsammans med dina kollegor ett gemensamt ansvar för helheten. Att samarbeta med andra förvaltningar och vid behov externa aktörer är en del av rektors arbete.
Om arbetsplatsen
Barn- och utbildningsförvaltningens främsta uppgift är att erbjuda en trygg och stimulerande lärmiljö där vi rustar barn och ungdomar för framtiden. Vi arbetar också för att främja tillgången till kultur- och fritidsaktiviteter för alla invånare.
Vid Idun erbjuder vi anpassad grundskola för elever som läser ämnesområden, samt anpassad gymnasieskola, Individuellt program. Idag omfattar verksamheten ett 30-tal elever, men förväntas växa.
Det här söker vi hos dig
För att lyckas i rollen har du:
• Lärarexamen
• Rektorsutbildning
• Skolledarerfarenhet inom anpassad grundskola
• Erfarenhet av budgetarbete
• Erfarenhet av att framgångsrikt möta utmaningar, ekonomiska, pedagogiska och organisatoriska.
• Erfarenhet av att arbeta med elever med stora behov av medicinsk omsorg
• God digital lärandeförmåga
Det är meriterande om du har:
• Kunskap om personalsystem, ekonomi- och fakturasystem
Personliga egenskaper vi letar efter
Du är lösningsinriktad och skapar engagemang bland dina medarbetare. Du är trygg i ditt ledarskap och förstår värdet av samarbete, insyn och transparens. Du fokuserar på verksamhetens resultat, och förstår värdet av långsiktig planering, liksom av förmågan att anpassa planeringen efter nya omständigheter.
Det här erbjuder vi dig
• Hos oss får du göra skillnad i människors liv. Här har du nära till din chef och dina kollegor, påverkan och beslut.
• Nynäshamn är en lugn och trygg kommun. Tryggheten finns även i våra team - vi är prestigelösa, uppmuntrar och backar upp varandra när det behövs.
• Nynäshamns kommun är en del av Sveriges starkaste tillväxtregion. Vår resa ger dig möjlighet till utmaningar och varierande arbetsuppgifter.
• Vi erbjuder fri tillgång till gym. Du får även friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
• Du har möjlighet till semester- och pensionsväxling.
• Vi har en aktiv personalförening där du kan hyra stugor i fjällen och i skärgården. Du kan också delta i olika aktiviteter som till exempel padel, kajak och ridning.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och använder en kompetensbaserad rekryteringsmetod för en rättvis och objektiv bedömning. Mångfald är en tillgång, och vi välkomnar alla sökande. Vissa tjänster kan kräva utdrag ur belastningsregistret.
Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du vill bli en del av vårt team!
Information om tjänsten
Tillträde: enligt överenskommelse
Anställningsform: tillsvidare
Sysselsättningsgrad: heltid
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 1605 Ersättning
