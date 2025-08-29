Rekryteringsutbildning till styckare på Ingelsta Kalkon
Ingelsta Kalkon AB / Slaktarjobb / Tomelilla Visa alla slaktarjobb i Tomelilla
2025-08-29
I samarbete med Arbetsförmedlingen och Astar erbjuder Ingelsta Kalkon en rekryteringsutbildning till styckare. Arbetet består av manuell styckning av kalkon.
Ingelsta Kalkon grundades 1984 och är idag en del av familjeägda Blentagruppen. Produktion sker utanför Tomelilla på Österlen. Ingelsta Kalkon är Sveriges ledande varumärke när det gäller svenskproducerad kalkon av högsta kvalitet. Vi arbetar dagligen för att du ska känna dig trygg när du handlar av oss. Det kan vi erbjuda genom att ha kontroll över hela kedjan, från uppfödning till förädling.
Om utbildningen:
Rekryteringsutbildningen är på heltid och vänder sig till dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och helt arbetslös.Teoretiska och praktiska moment varvas och utbildningen är förlagd på Ingelsta Kalkon utanför Tomelilla. Utbildningen pågår i 30 veckor och planerar att starta 20 oktober och avlutas i maj 2026. Det finns ca 10 platser på utbildningen. Efter avslutad utbildning börjar du arbeta på Ingelsta Kalkon som tillämpar 6 månaders provanställning.
Om dig:
• Du tycker om att arbeta fysiskt. Tyngre lyft ingår i arbetsuppgifterna.
• Du har körkort och tillgång till bil då arbetsplatsen inte trafikeras av kollektivtrafik som passar med arbetstiderna.
• Du behärskar det svenska språket.
• Du kan arbeta följande arbetstider: måndag - torsdag kl: 6.00-15.15, fredag kl: 6.00-12.15
• Du är helt arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen
Låter det intressant? Välkommen med din intresseanmälan: https://arbetsformedlingen.varbi.com/?jobtoken=1e296105ea868b45c1d80bcbe59da5fe7d79629e5
Går du vidare kommer du att bjudas in till ett informationsmöte med intervjuer vecka 40. Varaktighet, arbetstid, etc.
Ingelsta Kalkon tillämpar 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ingelsta Kalkon AB
(org.nr 556217-6064)
Brukstorp (visa karta
)
273 94 TOMELILLA Kontakt
Linda Björkholtz linda.bjorkholtz@arbetsformedlingen.se Jobbnummer
9482186