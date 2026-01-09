Rekryteringsutbildning Styckare och Slaktare KLS i Ugglarp
2026-01-09
I samarbete med Arbetsförmedlingen och Astar startar KLS i Ugglarp en rekryteringsutbildning. Matföretaget KLS är branschledande inom svensk köttindustri och har ett behov av att anställa nya medarbetare inom slakt och styckning.
Företaget har svårt att hitta utbildad personal inom branschen och är därför intresserad av att själva vara med och utbilda slaktare och styckare av griskött. Första delen av utbildningen pågår 23 februari - 19 juni och ger dig grundläggande kunskaper. Därefter går du in i ett sommarvikariat vecka 26 - 33. Efter sommarvikariatet fortsätter utbildningen. Den totala utbildningstiden kommer att vara ca 44 veckor. Därefter erbjuds du en provanställning på KLS i Ugglarp.
Rekryteringsutbildningen är på heltid och vänder sig till dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen och helt arbetslös. Teoretiska och praktiska moment varvas och de praktiska utbildningsdelarna är förlagda på arbetsplatsen ca 4 dagar / vecka.
Vem är du?
• Du är intresserade av arbete inom livsmedelsindustrin och har en vilja/motivation att utvecklas inom yrket.
• Du tycker om att arbeta fysiskt då arbetet är tungt. Man står upp och arbetar.
• Du kan kommunicera på svenska, samt läsa och förstå instruktioner och säkerhetsföreskrifter.
• Du har körkort B och tillgång till bil, krävs för att kunna ta sig till arbetsplatsen. Finns ingen allmän
kommunikation i närheten.
• Du som söker är över 18 år.
• Du är helt arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen.
KLS matföretag med fokus på svenska råvaror. Matföretaget KLS är branschledande inom svensk köttproduktion. Har fyra slakt- och styckanläggningar i Sverige och 5 stycken charkuterianläggningar. Ca 1700 anställda.
Går du vidare blir nästa steg en informationsträff samt intervjuer med arbetsgivaren.
Välkommen med din intresseanmälan: https://arbetsformedlingen.varbi.com/se/?jobtoken=1ad13aabe18f8a720719fbc34e127b1492ca30858 Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt kollektivavtal Livsmedelsarbetareförbundet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare KLS Ugglarps AB i Ugglarp
(org.nr 556740-8439), http://www.ugglarps.se
Asbjärsvägen 38-0 (visa karta
)
231 96 TRELLEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rose-Marie Gudmundsson rose-marie.gudmundsson@arbetsformedlingen.se Jobbnummer
9676978