Rekryteringsspecialister till Regeringskansliet
2026-03-25
HR-avdelningen, Regeringskansliet
Vill du arbeta med kompetensbaserad rekrytering och få möjlighet att stödja chefer genom hela rekryteringsprocessen? Vi söker en eller flera erfarna rekryteringsspecialister som brinner för att hitta rätt personer. Du kommer att arbeta i ett dynamiskt rekryteringsteam, driva egna rekryteringsprocesser och vara en viktig kunskapsresurs för rekryterande chefer i hela Regeringskansliet.
Som rekryteringsspecialist blir du ett värdefullt stöd för cheferna inom hela Regeringskansliet. Du arbetar konsultativt och stöttar genom hela rekryteringsprocessen - från behovsanalys till anställningsbeslut. Du driver parallella rekryteringar i en händelsestyrd miljö och använder kompetensbaserad rekryteringsmetodik för att säkerställa en rättsäsker och effektiv process.
Du rekryterar för ett brett spektrum av befattningar - från handläggare, jurister och ekonomer till chefer och specialister inom olika sakområden. Din roll innebär att guida chefer genom relevanta processer, arbetssätt, rutiner och lagar kopplat till statlig rekrytering, inklusive förtjänst och skicklighet samt arbetsrättsliga aspekter. Du analyserar behovet tillsammans med respektive chef, utformar kravprofiler, genomför intervjuer och arbetsprover samt säkerhetsprövningssamtal. Du för en kontinuerlig dialog med kandidater och säkerställer en god kandidatupplevelse.
Du arbetar med moderna digitala rekryteringssystem och visar ett intresse för hur digitalisering och AI kan effektivisera rekryteringsprocesserna. Du bidrar aktivt till att utveckla arbetssätten inom rekrytering.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se
• Högskolexamen med inriktning mot HR-frågor, eller motsvarande relevant utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som är relevant för befattningen.
• Minst 5 års erfarenhet av arbete med kompetensbaserad rekrytering och konsultativt chefsstöd från kravprofilsutformning till anställningsbeslut.
• Erfarenhet av rekrytering för handläggande, juridiska, ekonomiska och chefstjänster motsvarande olika nivåer.
• Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.
Meriterande:
• Erfarenhet inom kompetensbaserad rekrytering och konsultativt chefsstöd i statlig myndighet.
• Erfarenhet av att hålla säkerhetsprövningssamtal.
• Intresse för och erfarenhet av att arbeta med AI och digitalisering i rekrytering.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
I denna roll behöver du även ha en mycket god samarbetsförmåga; du arbetar väl med andra, relaterar dig lyhört och smidigt och kommunicerar på ett konstruktivt sätt, vilket är avgörande för att kunna ge konsultativt chefsstöd. Du har även en stark specialistkunskap där du förstår de fackmässiga aspekterna av kompetensbaserad rekrytering särskilt väl och håller din kunskap kontinuerligt aktuell. Vidare visar du gott omdöme genom att göra korrekta avvägningar och prioriteringar, väga samman komplex information och fatta välgrundade beslut när du bedömer kandidater och guidar chefer. Slutligen kommunicerar du tydligt och säkerställer att budskap når fram genom att klargöra förväntningar, arbetssätt och processvägar för både chefer och kandidater.
Läs mer om Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.se
En eller flera anställningar som inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde snarast.
Anställningen omfattar 100% av en heltid.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta sektionschef Jessica Powalko. Du är också välkommen att kontakta samordnare Ana Acosta. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når alla via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan med urvalsfrågor i vårt rekryteringsverktyg senast den 15 april 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet.
