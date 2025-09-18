Rekryteringsspecialist till verksamhetsnära HR Malmö, vikariat.
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2025-09-18
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2025-09-18Arbetsuppgifter
Med myndighetens Region Syds olika verksamhetsområden som uppdragsgivare kommer du som rekryteringsspecialist både självständigt och i team driva rekryteringsprocesser från start till mål. En viktig del av rollen innebär därför att arbeta konsultativt och serviceinriktat mot våra uppdragsgivare - Kriminalvårdens kärnverksamhet. Du kommer att publicera annonser, göra urval, planera och hålla intervjuer, hantera administration och allt som hör en rekryteringsprocess till. Utöver rekrytering kommer du också hantera andra fokusområden som syftar till att kvalitetssäkra och utveckla rekryteringsenhetens arbete.
I regionen finns anstalter, häkten, frivårdskontor och vår nationella transportenhet och du kommer främst att arbeta med volymrekrytering av kriminalvårdare. Inom Kriminalvården ryms fler än 70 olika yrkesroller och du kommer även arbeta med rekrytering av allt från fastighetstekniker och sjukvårdspersonal till handläggare. Kriminalvården rekryterar flera tusen nya medarbetare och semestervikarier varje år. Det betyder att vi vänder oss till dig som trivs med ett jobb som har tempo, där du både är en del av en grupp och ett sammanhang, dels med stor självständighet driver dina egna uppdrag och ger bästa möjliga service till våra uppdragsgivare.
Kriminalvården arbetar med kompetensbaserad rekrytering och som statlig myndighet utgår vi från förtjänst och skicklighet när vi rekryterar medarbetare. Inom rekryteringsteamet genomför vi också säkerhetsintervjuer och säkerhetsprövningar, flera av våra befattningar är även placerade i säkerhetsklasser. Kriminalvården strävar efter att vara en attraktiv och synlig arbetsgivare. Som rekryterare är du därför en viktig ambassadör i vårt arbete med employer branding genom att delta på rekryteringsaktiviteter.
Din placeringsort kommer att vara Malmö men mycket av arbetet kommer att vara förlagt ute i kärnverksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta, är kommunikativ och som är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. I ditt arbete tar du stort ansvar för dina uppgifter genom att själv planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. I din roll som rekryteringsspecialist är du både flexibel, noggrann och väl medveten om mål och mån om att arbeta för en hög kvalitet.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Universitets-/högskoleutbildning inom HR/PA om minst 120 hp motsvarande 2 år på högskola/universitet, alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande.
• Mycket goda kunskaper i svenska språket, såväl i tal som skrift.
• God datorvana samt goda kunskaper i Officepaketet.
• Kunskap om kompetensbaserad rekrytering.
• Erfarenhet av att arbeta i kvalificerade systemstöd, t. ex. rekryteringssystem.
• B-körkort.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av volymrekrytering, kompetensbaserad rekrytering samt rekryteringsprocessens samtliga delar.
• Erfarenhet av rekryteringsarbete inom offentlig sektor, gärna statlig verksamhet.
• Erfarenhet av att arbeta i en konsultativ och stödjande roll eller arbete inom kriminalvården.
• Erfarenhet av Visma Recruit/Offentliga jobb.
ÖVRIGT
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. För att arbeta hos oss behöver du genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande en säkerhetsprövningsintervju med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Vid säkerhetsprövningen utreds du som person, din bakgrund och dina relationer ur ett säkerhetsperspektiv. I samband med din anställningsintervju får du mer information om säkerhetsprövning och eventuella blanketter att skriva under.
Löpande urval kommer ske under publiceringsperioden.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Ersättning
Månadslön Kriminalvården tillämpar individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278855". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR Kontakt
Rekryteringsspecialist
Rebecca Högberg 070-7833660
9515853