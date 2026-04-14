Rekryteringsspecialist till verksamhetsnära HR i Göteborg
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR / Administratörsjobb / Göteborg
2026-04-14
Visa alla jobb hos Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR i Göteborg
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
5 plats(er). Publiceringsdatum: 2026-04-14

Arbetsuppgifter
Med Region Väst som huvudsaklig uppdragsgivare kommer du som rekryterare både självständigt och i team driva rekryteringsprocesser från start till mål. En viktig del av rollen innebär därför att arbeta konsultativt och serviceinriktat mot våra uppdragsgivare - Kriminalvårdens kärnverksamhet - vilket innebär att du främst kommer att arbeta med volymrekrytering av Kriminalvårdare. Du kommer att publicera annonser, göra urval, planera och hålla intervjuer, hantera administration och allt som hör en rekryteringsprocess till.
Kriminalvården arbetar med kompetensbaserad rekrytering och som statlig myndighet utgår vi från förtjänst och skicklighet när vi rekryterar medarbetare. Inom rekryteringsteamet genomför vi också säkerhetsintervjuer och säkerhetsprövningar då flera av våra befattningar är placerade i säkerhetsklasser. Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och är utåtriktad, samt trivs med en varierad arbetsmiljö där du också intervjuar kandidater ute på våra olika verksamhetsställen. I ditt arbete tar du stort ansvar för dina uppgifter genom att själv planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. I din roll som rekryterare är du noggrann och väl medveten om mål och att bibehålla en hög kvalitet.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning/högskoleexamen inom HR/PA om minst 120 hp motsvarande 2 år på högskola/universitet alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering
• Erfarenhet av rekryteringsprocessens samtliga delar
• Erfarenhet av att arbeta i en konsultativt stödjande roll
• Erfarenhet av att arbeta i rekryteringssystem
• Datorvana samt goda kunskaper i Officepaketet
• Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av rekryteringsarbete inom Kriminalvården
• Erfarenhet av volymrekryteringar
• Erfarenhet av att rekrytera säkerhetsklassade tjänster
• Erfarenhet av Visma Recruit
• Erfarenhet av Varbi
Löneform: Månadslön. Individuell lönesättning
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Måndag till Fredag, flextid
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövning på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Vi tillämpar individuell lönesättning.
Kriminalvården strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag och försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318710".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Kriminalvården
601 80 NORRKÖPING
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR Kontakt
SACO-S
Mikael Klasson 031-7529841
