Rekryteringsspecialist till verksamhetsnära HR - Region Nord
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Som rekryteringsspecialist i Region Nord kommer du att vara delaktig i hela eller delar av rekryteringsprocessen.
Tjänsten är ett föräldravikariat och är placerad inom verksamhetsnära HR Nord med regionkontor i Härnösand.Kvalifikationer
Vi söker dig som är smidig i dina samarbeten och som har en god känsla för service. Du har lätt för att anpassa dig när förutsättningar förändras och du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar en human människosyn, respekt för individen och tron på människans förmåga att utvecklas. Du är medveten om hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar både dig själv och andra och bidrar till att alla bemöts likvärdigt. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning/högskoleexamen inom HR/PA alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer likvärdig
• Aktuell erfarenhet av rekryteringsarbete och rekryteringsprocessens samtliga delar
• Erfarenhet av att arbeta med rekrytering inom staten med förtjänst och skicklighet
• Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
• God kunskap av kvalificerade systemstöd
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering
Erfarenhet av att arbeta i systemet Varbi
Erfarenhet av att arbeta i en konsultativt stödjande roll
Erfarenhet av volymrekrytering
Erfarenhet av rekryteringsarbete inom Kriminalvården
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312839".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-0225)
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR
Gruppchef rekrytering region nord
Maria Ring maria.ring@kriminalvarden.se
9819907