Rekryteringsspecialist till uppdrag inom fordonsbranschen - Södertälje
2026-02-18
Placeringsort: Södertälje
Uppdragsperiod: 16 mars 2026 - 30 juni 2026
Adecco söker nu en erfaren och engagerad Rekryteringsspecialist för uppdrag hos kund inom fordonsbranschen i Södertälje.
Vi söker dig som har erfarenhet av hela rekryteringsprocessen och som trivs med att arbeta med flera parallella processer samtidigt. Rollen har fokus på rekrytering av kollektivanställda tjänster och kräver struktur, driv och god förmåga att fatta beslut.
Om rollen
I rollen som Rekryteringsspecialist ansvarar du för hela rekryteringsflödet - från behovsanalys till tillsättning. Du arbetar nära chefer och fungerar som ett professionellt stöd i rekryteringsfrågor.
Du behöver vara flexibel, lösningsorienterad och ha förmåga att identifiera rätt kompetens genom strukturerade och kvalitativa bedömningar.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
• Genomföra telefonavstämningar och strukturerade intervjuer
• Driva flera parallella rekryteringsprocesser på ett effektivt och proaktivt sätt
• Samarbeta nära rekryterande chefer och ge professionellt stöd
• Säkerställa en positiv kandidatupplevelse genom hela processen
• Dokumentera och arbeta strukturerat i rekryteringssystem
• Bidra till förbättringsarbete inom Talent AcquisitionKvalifikationer
• Minst 1-2 års erfarenhet av rekrytering
• Dokumenterad erfarenhet av rekrytering av kollektivanställda (blue-collar) är ett krav
• Erfarenhet från tillverkningsindustri är meriterande
• Van att screena, utvärdera och intervjua kandidater
• Flytande svenska i tal och skriftDina personliga egenskaper
• Flexibel och trygg i en miljö med högt tempo
• Beslutsam och lösningsorienterad
• Anpassningsbar och öppen för förändringar
• God situationsmedvetenhet och god människokännedom
• Kreativ och nytänkande
• Teamspelare med stark kommunikativ förmågaSå ansöker du
Tjänsten startar den 16 mars 2026 och pågår till och med 30 juni 2026. Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Fast lön
