Rekryteringsspecialist till Kriminalvårdens huvudkontor
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Enheten för verksamhetsnära HR är uppdelad i sju sektioner med HR-experter, rekryteringsteam och en HR-chef per region. Medarbetare på sektionerna är placerade på både regionkontor och huvudkontor och stödjer chefer över hela landet. Tjänsterna är placerade på enheten för verksamhetsnära HR på huvudkontoret.
Som rekryteringsspecialist i rekrytering HK är ditt uppdrag att stötta huvudkontorets chefer med kvalitetssäkrade och effektiva rekryteringar som expert-, specialist- och chefsrekrytering. En viktig del av rollen innebär att arbeta konsultativt och serviceinriktat mot våra uppdragsgivare och säkerställa administrationen kopplat till rekryteringsprocessen.
Du kommer att stötta chefer genom hela rekryteringsprocessen med bland annat att publicera annonser, göra urval, planera och hålla intervjuer, genomföra säkerhetsprövningar, hantera administration och allt som hör en rekryteringsprocess till.
Kriminalvården strävar efter att vara en attraktiv och synlig arbetsgivare. Som rekryteringsspecialist är du därför en viktig ambassadör i vårt arbete med employer branding genom att delta i de digitala kanalerna där vi kommunicerar med våra kandidater.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och intresset för att hjälpa andra. I ditt arbete tar du stort ansvar för dina uppgifter genom att själv planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du är van vid att anpassa dig efter förändrade omständigheter.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom HR alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer som relevant
• Erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering
• Erfarenhet av rekryteringsprocessens samtliga delar
• Erfarenhet av att arbeta i en konsultativ och stödjande roll
• Datorvana samt goda kunskaper i Officepaketet
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att rekrytera säkerhetsklassade tjänster
• Erfarenhet av expert- och specialistrekrytering
• Erfarenhet av rekryteringsarbete inom Kriminalvården
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
