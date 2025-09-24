Rekryteringsspecialist till Kriminalvården, Verksamhetsnära HR Öst
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Inom Kriminalvårdens verksamheter finns fler än 70 olika yrkesroller, merparten kriminalvårdare men också andra befattningar. Rekryteringsgruppen i Region Öst tillhör den nationella enheten för verksamhetsnära HR och arbetar regionalt inom Region Öst för att personalförsörja regionens anstalter, häkten och frivårdskontor. Rekryteringsgruppen i Region Öst består av 13 Rekryteringsspecialister, en handläggare och en gruppchef som sitter placerade på regionkontoret i Linköping. Du kommer regelbundet att arbeta lokalt på det verksamhetsområde du ansvarar för. Kriminalvården tillämpar möjlighet till att teckna distansarbetsavtal.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Med anstalter, häkten, frivårdskontor och vår nationella transportenhet som uppdragsgivare kommer du främst att arbeta med volymrekrytering av kriminalvårdare men även med rekrytering av andra yrkesroller. Du arbetar mot ett eller två av våra verksamhetsområden där du är kontaktperson och den som operativt håller ihop verksamhetsområdets rekryteringsprocesser. Du kommer att genomföra uppstartsmöten, publicera annonser, göra urval, planera och hålla intervjuer, hantera administration och allt som hör en rekryteringsprocess till. Du kommer att samarbeta nära med ditt verksamhetsområdes chefer och personalhandläggare, liksom med dina kollegor i rekryteringsgruppen.
Kriminalvården arbetar med kompetensbaserad rekrytering och som statlig myndighet utgår vi från förtjänst och skicklighet när vi rekryterar medarbetare. Inom rekryteringsteamet genomför vi också säkerhetsintervjuer och säkerhetsprövningar. Kriminalvården strävar efter att vara en attraktiv och synlig arbetsgivare och som rekryterare är du därför en viktig ambassadör i vårt arbete med employer branding genom att delta vid attraherainsatser och i de digitala kanalerna där vi kommunicerar med våra kandidater.
I rekryteringsgruppen tar medarbetarna ansvar för ett gemensamt uppdrag och delar värdefull kunskap, samtidigt som arbetet till stor del drivs självständigt. Att arbeta i en statlig myndighet innebär att arbeta i en verksamhet som styrs av regler och rutiner, men även där du bidrar till förändring och med nya tankesätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som arbetar bra med andra, är tillmötesgående och har en vilja att hjälpa andra. Du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter och kan ändra synsätt. I ditt arbete planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt. Du tar ansvar och strukturerar ditt arbetssätt för att driva processer vidare.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning/högskoleexamen inom HR/PA alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering
• Erfarenhet av rekryteringsprocessens samtliga delar
• Erfarenhet av att arbeta i rekryteringssystem
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av volymrekrytering
• Erfarenhet av rekryteringsarbete inom offentlig sektor, företrädesvis statlig myndighet
• Erfarenhet av rekryteringsarbete inom Kriminalvården
• Erfarenhet av att rekrytera säkerhetsklassade tjänster
• Erfarenhet av att arbeta i en konsultativt stödjande roll
• Erfarenhet av att arbeta i Visma Recruit
• Erfarenhet av digital referenstagning via Refapp
ÖVRIGT
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. För att arbeta hos oss behöver du genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande en säkerhetsprövningsintervju med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Vid säkerhetsprövningen utreds du som person, din bakgrund och dina relationer ur ett säkerhetsperspektiv. I samband med din anställningsintervju får du mer information om säkerhetsprövning och eventuella blanketter att skriva under.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
