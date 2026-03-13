Rekryteringssamordnare till kompetensförsörjningsenheten
Kristianstads kommun / Administratörsjobb / Kristianstad Visa alla administratörsjobb i Kristianstad
2026-03-13
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kristianstads kommun i Kristianstad
, Hörby
eller i hela Sverige
Har du koll på det här med employer branding och har erfarenhet av rekrytering? Nu söker vi en rekryteringssamordnare till vår nya kompetensförsörjningsenhet. Kom och var med på vår resa att hitta framtidens talanger och göra oss till en ännu mer attraktiv arbetsgivare!
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Din roll hos oss
Vår nystartade kompetensförsörjningsenhet har i uppdrag att långsiktigt stärka och utveckla arbetet med att attrahera och rekrytera medarbetare. I uppdraget ingår även att utveckla befintliga medarbetare via kompetenshöjande insatser.
Som rekryteringssamordnare kommer du att spela en nyckelroll i vårt arbete med kompetensförsörjning genom att identifiera och attrahera de bästa talangerna till våra olika yrkeskategorier inom omsorgsförvaltningen.
I denna roll kommer du att arbeta med kompetensförsörjning och driva egna rekryteringsprocesser. För att förstå rekryteringsbehoven kommer du att arbeta nära rekryteringssamordnare, HR-teamet, chefer, kommunikatörer och andra samarbetspartners för att gemensamt utveckla strategier för att hitta rätt personer till rätt positioner. Du kommer att använda olika kanaler och nätverk som en viktig del i kompetensförsörjningsarbetet för att stärka vår organisations attraktionskraft som arbetsgivare. I arbetet ingår det också att hålla presentationer och utbildningar.
Kompetensförsörjningsenheten består av enhetschef, fyra rekryteringssamordnare, två administratörer och en utbildningskoordinator med varierande arbetsuppgifter för att säkerställa förvaltningens utvecklingsarbete. Vi är en ny organisation där kompetensförsörjningsenheten är en del av HR-avdelningen vid omsorgsförvaltningen.
Vem söker vi?
Vi söker dig med erfarenhet av att ha arbetat med employer branding och rekrytering och som vill vara med och forma framtiden för vår organisation genom att attrahera de bästa talangerna.
Vi vill att du har erfarenhet av arbete med employer branding utifrån ARUBA-modellen. Det är meriterande om du har minst tre års erfarenhet av arbete med rekrytering och drivit egna rekryteringsprocesser. Du har relevant högskoleexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om din utbildning har inriktning PA/HR.
Som person är du initiativtagande och tar ansvar för ditt arbete och drivs av att utveckla arbetssätt och struktur. Du trivs i en roll där du får tänka nytt och hitta smartare lösningar och du motiveras av att skapa förbättringar. Vidare är du en lagspelare och värdesätter samarbete, att bygga förtroende i dina relationer och kommunicerar tydligt och professionellt. Du ser mötet med människor som något energigivande och inspirerande i det dagliga arbetet eller när du representerar arbetsgivaren på exempelvis mässor eller event. Förmåga att vara flexibel, anpassningsbar och stresstålig när förutsättningar förändras krävs för tjänsten liksom att du är självgående och kan driva egna processer framåt, planera klokt och vågar fatta egna beslut när det behövs.
Då mötet med människor, kommunikation och dokumentation är en stor del i ditt arbete har du lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift och är trygg med att hålla i presentationer och utbildningar. Du är van vid IT-baserade system och har god och praktisk erfarenhet av att arbeta i Microsoft 365 och det är meriterande om du har arbetat i Visma Recruit och Heroma. Vidare är det krav att du har B-körkort.
Är du den vi söker? Då ser vi fram emot din ansökan!
Det här är vi
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OMS-2026-44". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951) Arbetsplats
Kristianstad kommun, OMS Stab Kontakt
Enhetschef
Szabina Ruzsovics 044-13 16 18 Jobbnummer
9795077