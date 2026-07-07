Rekryteringspecialist till Siemens Energy i Finspång
Adecco Sweden Aktiebolag / Personaltjänstemannajobb / Finspång Visa alla personaltjänstemannajobb i Finspång
2026-07-07
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Är du en engagerad och affärsnära Talent Acquisition Professional som vill arbeta i en internationell verksamhet med stor samhällsbetydelse? Vi på Adecco söker nu en Talent Acquisition Professional till Siemens Energy i Finspång, där du får en nyckelroll i att attrahera och säkra framtidens kompetens.
Om rollen
Som Talent Acquisition Professional har du en central roll i verksamheten och fungerar som en strategisk partner till rekryterande chefer. Du leder rekryteringsprocesser från start till mål och säkerställer att Siemens Energy fortsätter attrahera och anställa topptalanger i en växande och innovativ organisation.
Siemens Energy i Finspång befinner sig i en expansionsfas, vilket innebär att Talent Acquisition-teamet kontinuerligt utvecklas för att möta ett ökat rekryteringsbehov. Här får du möjlighet att bidra till att bygga ett starkt team som driver företagets framtida tillväxt och hållbarhetsarbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Vara huvudsaklig kontaktperson och rådgivare till rekryterande chefer genom hela rekryteringsprocessen
Leda rekryteringar i nära samarbete med Candidate Experience Partner och TA Coordinator
Bygga starka samarbeten med chefer för att planera kompetensbehov utifrån verksamhetens mål och långsiktiga strategi
Ta fram och presentera datadrivna analyser kring arbetsmarknad, konkurrenter och rekryteringstrender
Arbeta proaktivt med analys av historiska rekryteringar för att förbättra framtida strategier
Säkerställa att du är uppdaterad kring marknadstrender och utvecklingen inom talent acquisition
Aktivt arbeta för att främja mångfald och inkludering genom att säkerställa bredd i kandidatpooler
Om dig
Vi söker dig som är affärsdriven, kommunikativ och trivs i en rådgivande roll där du får kombinera strategi med operativt arbete. Du har en stark förmåga att bygga relationer och motiveras av att arbeta i en miljö där förändring och utveckling är en naturlig del av vardagen.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av arbete inom Talent Acquisition, antingen in-house, på byrå eller inom RPO
Erfarenhet av att arbeta konsultativt mot chefer och stötta i strategiska rekryteringsbeslut
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i både tal och skrift
Stark analytisk förmåga och vana att tolka samt presentera data för berörda parter
Ett stort intresse för arbetsmarknadstrender och kompetensförsörjning
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående till 2027-07-05.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryterare: Sara Sofradzija via sara.sofradzija@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Du ansöker genom att registrera dig via "Ansök" knappen. Vi tar inte emot ansökningar via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Sara Sofradzija sara.sofradzija@adecco.se Jobbnummer
9995701