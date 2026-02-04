Rekryteringspartner till myndighet i Stockholm
2026-02-04
Är du utbildad personalvetare med erfarenhet av att självständigt driva rekryteringsprocesser? Då kan detta vara ett uppdrag för dig. Varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker en rekryteringspartner till en myndighet i Stockholm. Tjänsten är ett konsultuppdrag via Bemannia med start omgående och pågår till 2026-03-31, finns stor möjlighet till förlängning. Tjänstgöringsgraden är på heltid (100 %) och du arbetar under kontorstider vid kundens kontor i Stockholm.
Att arbeta hos en myndighet medför krav på dig som konsult. Kunden utför ett av Sveriges viktigaste samhällsuppdrag, och som konsult krävs ett medarbetarskap som kännetecknas av ansvarstagande, samarbete och utvecklingsvilja. Detta leder till goda resultat och en kultur som präglas av öppenhet, trygghet och tillit.
Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den statliga värdegrunden kan sammanfattas i dessa sex grundläggande principer: Demokrati, Legalitet, Objektivitet, Fri åsiktsbildning, Respekt för lika värde, frihet och värdighet, Effektivitet och service.
Som konsult hos denna myndighet representerar du både Bemannia och myndigheten: Därav utövar du din roll med såväl dina egna som andras integritet för ögonen. Du kan läsa mer om värdegrunden och vad det innebär att arbeta hos en myndighet här.
Dina arbetsuppgifter
Som rekryteringspartner är det viktigt att du har en stor digital mognad och att du lätt kan navigera i vanligt förekommande system så som exempelvis Outlook, Word, OneNote etc. Du ska ha en god förmåga att planera, administrera och strukturera upp arbetet. Viktigt att du kan kommunicera konsultativt samt professionellt.
Vidare kommer du att:
Stötta enheten med rekryteringar
Jobba tillsammans med medarbetarna på enheten med uppgifter inom hela rekryteringsprocessenPubliceringsdatum2026-02-04Kvalifikationer
Personalvetarutbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt
Aktuell erfarenhet av att självständigt driva rekryteringsprocesser (från kravprofil till underlag för anställning) i en internkonsultativ roll, gärna från en stor organisation
Erfarenhet av att hantera och koordinera volymrekryteringar där fler än 10 kandidater ska anställas
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av att arbeta i en standardiserad och evidensbaserad rekryteringsprocess, t.ex. ISO-certifiering
Du tar ansvar för dina arbetsprestationer och ditt bidrag till helheten
Du anpassar dig till förändring och oförutsedda händelser
Du tar initiativ till utveckling och bidrar till förbättring
Meriterande
Vana att tolka och administrera arbetspsykologiska urvalstest
Erfarenhet av att rekrytera i offentlig sektor
Erfarenhet av att arbeta i rekryteringssystemet Varbi
Certifiering i något/några testverktyg kopplat till rekrytering och urval
Erfarenhet från myndighet
Vad vi erbjuder dig
Som konsult på Bemannia erbjuder vi dig en nära kontakt med din konsultchef och en möjlighet till fler uppdrag via oss. Hos oss får du utvecklas på lärorika arbetsplatser och känna att din kompetens kommer till nytta.
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2026-02-11.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Elvira Henningsson, elvira.henningsson@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 076-013 22 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration.
