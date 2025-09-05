Rekryteringskonsult till TNG Stockholm
Rekryteringskonsult till TNG i Stockholm - affärsfokus, relationer och datadriven rekrytering
Är du affärsdriven och gillar ett högt tempo med varierande arbetsuppgifter? Som Rekryteringskonsult och konsultansvarig på TNG i Stockholm får du en central roll i att utveckla kundrelationer, driva affärer och tillsätta rätt kompetens, allt med stöd av marknadens modernaste rekryteringsverktyg. Du kommer tillhöra Region Nordost, som sträcker sig från Nyköping till Umeå, men utgår från vårt kontor i Stockholm som idag ligger nära Mall of Scandinavia. Vid årsskiftet flyttar vi till nya moderna lokaler i centrala Stockholm.Om du trivs i en roll där du får kombinera rekrytering, kundkontakt och affärsutveckling, samtidigt som du bidrar till att skapa resultat för både kunder och kandidater, då är det här jobbet för dig.Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt anställningserbjudande
På TNG blir du en del av ett värderingsdrivet och nytänkande bolag. Här kombinerar vi ett starkt affärsfokus med en vetenskapligt förankrad och datadriven rekryteringsmetodik. Du kommer att få arbeta i en självständig roll där du driver dina egna affärer och processer, men alltid med ett kompetent team i ryggen.
Vi erbjuder dig:
• Möjlighet att arbeta med både stora internationella bolag och snabbfotade scale-ups
• En platt organisation där vi uppmuntrar initiativ och innovation
• Gedigen onboarding, löpande utbildningar och utvecklingsmöjligheter
• Kollegor som stöttar och har nära till skratt
kollektivavtal, friskvård och möjlighet att få livspusslet att gå ihopPubliceringsdatum2025-09-05Arbetsuppgifter
I rollen som Rekryteringskonsult och konsultansvarig är du en nyckelspelare för att skapa tillväxt i din region och för TNG. Du arbetar nära dina kunder och konsulter, och är aktiv i hela processen, från affär till tillsättning och uppföljning.
Du kommer att:
• Sälja in och driva rekryterings- och konsultuppdrag mot nya och befintliga kunder
• Genomföra search och attrahera kandidater via relevanta kanaler
• Skapa och vårda långsiktiga kundrelationer tillsammans med våra Account Managers och KAM:ar
• Ansvara för att tillsätta roller inom tjänstemannaområdet - både rekrytering och interim
• Arbeta datadrivet och kompetensbaserat med hjälp av marknadens modernaste verktyg
Värt att veta
Du blir en del av vårt engagerade team i Region Nordost och där du samarbetar med andra rekryteringskonsulter, konsultchefer, Account Managers och KAM:ar. Vi jobbar nära varandra, delar framgångar och hjälper varandra att nå högt uppsatta mål.
TNG är också en del av Key People Group, en företagsgrupp med flera HR-specialiserade bolag. Det ger dig tillgång till både specialistkompetens och breda karriärvägar inom koncernen.
När du börjar hos oss får du:
• En strukturerad introduktion och onboarding
• Internutbildningar inom sälj, rekrytering och vår metodik
• Delta i vår nationella introduktion och lära känna hela TNG-nätverket
Våra förväntningar
Vi söker dig som:
• Har en akademisk examen inom exempelvis HR, ekonomi eller beteendevetenskap
• Har tidigare erfarenhet av rekrytering och/eller konsultativ tjänsteförsäljning
• Är affärsmässig, självgående och trivs i en roll med mycket eget ansvar
• Gillar att skapa relationer och nätverka, både digitalt och i mötet med kund
• Har ett strukturerat digitalt arbetssätt och tycker om att arbeta målinriktat
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i både tal och skrift
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Ersättning
Fast lön + provision Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/ Arbetsplats
TNG Group AB Kontakt
Regionchef TNG Nordost
Annika Jepsson annika.jepsson@tng.se 0767225062 Jobbnummer
9493225