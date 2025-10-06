Rekryteringskonsult till OnePartnerGroup i Gnosjöregionen
2025-10-06
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
Nu söker vi dig som vill jobba tillsammans med oss mot nya mål för att erbjuda våra företag i Gnosjöregionen hjälp med frågor inom rekrytering och kompetensförsörjning.
Är du personen som trivs och drivs i kontakten med kunder och kandidater, har ett intresse av vår bygd och dess företag samt vill arbeta med en variation av arbetsuppgifter, både kopplat till sälj, sociala kontakter samt administrativa uppgifter? Då tycker vi du ska läsa vidare för det kan vara så att du är vår nya rekryteringskonsult! Välkommen till vår värld!
En sak kan vi säga redan nu, förvänta dig varierande arbetsdagar!
Om rollen;
Som rekryteringskonsult hos oss blir du en viktig del i vårt drivna team där du kommer arbeta med vår rekryteringsaffär kopplat till främst tjänstemän. Du blir vårt ansikte ut mot marknaden och bygger upp långsiktiga och förtroendefulla relationer med våra kunder. Vårt mål att vi ska vara våra kunders rådgivare och agera som en samarbetspartner snarare än en leverantör. Kundvård och nykundsbearbetning kommer vara självklara inslag i din arbetsvardag och du ansvarar sedan för hela rekryteringsprocessen - från kravprofil och annonsutformning till intervjuer, personbedömning, referenser, anställning och uppföljning. Givetvis arbetar vi i team och stöttar varandra i våra olika processer.
Kommer du trivas att arbeta tillsammans med oss?
Med värdeorden framåtlutad, schysst och lagspelare i ryggen har vi lyckats med att etablera vårt varumärke över hela landet. Orden är hämtade från idrottsvärlden och står för att vi på OnePartnerGroup alltid vill ligga steget före i branschen, samtidigt som vi vill agera schysst mot våra kunder, konsulter, kandidater och varandra - alltid ta laget före jaget med andra ord och där ser vi att du har samma värderingar som oss. För att du ska trivas i rollen som rekryteringskonsult behöver du ha ett inre driv och en tydlig målmedvetenhet och självklart ett brinnande intresse för rekrytering. Du är helt enkelt lösningsorienterad och vet att det är i mötet med kund och kandidat som framgång sker! Som person beskriver du dig själv som strukturerad där du kan planera och administrera din tid på ett effektivt sätt. Du gillar att jobba med frihet under ansvar och du trivs att jobba självständigt men du är även en schysst lagspelare. Är du som person social, kreativ, flexibel och har god människokännedom ser vi att du kommer trivas utmärkt i din nya roll hos oss. Vi ser att du har ett lokalt nätverk i bygden och är en naturlig och förtroendeingivande nätverksbyggare med förmåga att skapa, utveckla och förädla långsiktiga relationer med både företag och kandidater. Vi ser också att du har tidigare arbetslivserfarenhet inom branschen, en rekryterande roll eller någon typ av försäljning. För att vara aktuell för tjänsten har du körkort, god kommunikationsförmåga i svenska både tal och skrift samt goda datorkunskaper då du kommer arbeta mycket i vårt affärssystem. Placeringsort: På något av våra kontor, antingen Anderstorp, Vaggeryd eller Värnamo men du kommer arbeta mot företag i hela Gnosjöregionen
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Vad kan vi erbjuda dig?
På OnePartnerGroup gillar vi människor med drivkraft, ambitioner och samhällsengagemang som hela tiden vill utvecklas och som mår bra av att ta stort eget ansvar. Vi på OnePartnerGroup är ett personligt och entreprenörsdrivet företag och här får du möjlighet att utvecklas tillsammans med oss. Det som förenar oss är att vi alla brinner för att få människor och företag att lyckas, genom att lösa problem och skapa möjligheter. Vi besitter musklerna från ett stort bolag men känslan av ett litet. Läs gärna mer om oss på onepartnergroup.se
Känner du att den här tjänsten passar dig och att du vill bli vår nya Bästa kollega? Då tycker vi att du ska söka tjänsten omgående! Sista ansökningsdag är den 16 november. För ytterligare frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Jaana Ek på telefonnummer 0370-510561 alt. Jaana.ek@onepartnergroup.se Så ansöker du
