Rekryteringskonsult till Insitepart - Stockholm
Administratörsjobb / Stockholm
2025-09-23
Nu söker vi på Insitepart en ny kollega! Vårt affärsområde inom rekrytering växer och vi behöver därför utöka med en rekryteringskonsult med fokus på att hjälpa våra kunder hitta rätt kompetens på chefs- och specialistnivå. I rollen kommer du jobba både med fasta och interima tillsättningar.
Här får du vara med på en tillväxtresa och får stor eget ansvar i att påverka och utveckla vår rekryteringsaffär. Framförallt kommer du till ett bolag med hjärta där det är högt i tak och en prestigelös och hjälpsam miljö, med hög kompetens inom vårt specialistområde Supply Chain.
I rollen ansvarar du för hela rekryteringsaffären vilket innefattar:
Bygga egen kundportfölj samt identifiera affärsmöjligheter och skapa strategiska samarbeten med nya och befintliga kunder, försäljning av rekryterings - och interimstjänster tjänstemän.
Driva rekryteringsuppdrag från kravprofil, search och urval till intervjuer, referensstagning och testgenomförande.
Driva och vara delaktig i sälj - och marknadsaktiviteter, exempelvis deltagande på mässor, kundevent, nätverksträffar och liknande.
Vi söker dig som har erfarenhet av Supply Chain med förståelse för organisation och flöden. Du har med fördel arbetat som chef eller specialist inom lager, logistik eller tillverkande industri. Framförallt har du ett stort eget resultatdriv och affärsmässighet, samt har hög förmåga att bygga goda relationer med både kunder och kandidater för att snabbt identifiera behov och rätt matchning.
Krav för rollen:
Relevant eftergymnasial utbildning eller relevant arbetslivserfarenhet
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
I denna rekrytering utför vi bakgrundskontroll på slutkandidater.
