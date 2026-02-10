Rekryteringskonsult till grundskoleförvaltningen
Malmö kommun / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-02-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260315 Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Hej rekryteringskonsult!
Vi söker nu en ny kollega till grundskoleförvaltningens HR-avdelning. I rollen kommer du att stötta ett verksamhetsområde - det vill säga ett antal skolor och deras chefer - i frågor som rör rekrytering utifrån verksamhetens behov. Tyngdpunkten ligger på chefs- och specialistrekryteringar, exempelvis förstelärare och biträdande rektorer, men även administration kopplat till rekryteringsprocessen.
Arbetet innebär att du är delaktig i hela rekryteringsprocesser, från behovsanalys till tester och referenstagning. För att kunna arbeta proaktivt förväntas du ligga steget före, bygga relationer och samarbeta med olika funktioner.
Du blir en del av ett HR-team bestående av HR-konsulter och en HR-administratör som tillsammans ger ett nära och professionellt stöd till cheferna inom området. Teamarbetet ger goda möjligheter till samarbete, men också insyn och delaktighet i ett bredare HR-arbete.
På avdelningen arbetar ytterligare fem rekryteringskonsulter. Tillsammans har ni ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt utveckla och förbättra rekryteringsarbetet samt säkerställa att processerna är aktuella och håller hög kvalitet.
Kompetensförsörjningsenheten leds av en chef som vill sätta rekrytering högt på agendan och som beskriver sitt ledarskap som närvarande, coachande och med målsättningen att ge varje individ möjligheten att utvecklas i sin roll i samspel med verksamhetens behov. Här hittar du chefens Linkedin: Linda Clarin | LinkedIn. Vill du ta referens på oss som arbetsgivare och din framtida chef? kontakta Alex Larsson, Telefonnummer: 0768-549383, alex.larsson@malmo.se
Ta chansen att få jobba med rekrytering på en arbetsplats där du kan se och följa resultatet av det arbete du gör och där du får utrymme att jobba med kvalitet i dina processer!Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för rekrytering och som vill fortsätta utveckla och utvecklas tillsammans med oss!
Du har en akademisk utbildning motsvarande 180 HP i personal- och arbetslivsfrågor, alternativ annan motsvarande utbildning där arbetsrätt ingått. Det är också ett krav att du har minst ett års arbetslivserfarenhet inom HR/rekrytering efter avslutad utbildning, att du har arbetat i en konsultativ roll och har erfarenhet av arbete med testverktyg för rekrytering.
Eftersom du kan få frågor som bland annat rör företräde och omställning är det viktigt att du har god kunskap kring den arbetsrätt som är relevant för området. God förmåga att uttrycka sig i både tal och skrift på svenska är också en förutsättning. Då du kommer stötta vår internationella skola i rekrytering behöver du även känna dig trygg och ha kunskap för att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
Du har mycket god kunskap kring kompetensbaserad rekrytering och kännedom kring evidensbaserad bedömning.
Vi ser gärna att du tidigare arbetat med HR inom offentlig verksamhet alternativt större organisation och det är en fördel om du arbetat med både medarbetar- och chefsrekrytering. Har du tidigare erfarenhet av rekrytering inom bristyrken och uppsökande rekrytering är även det ett plus. Lika så att ha kunskap kring employer brandig och erfarenhet av att knyta kontakter och nätverk inom din roll.
Vem trivs i uppdraget?
• Du som får energi av att arbeta i team, samarbeta och bygga relationer.
• Du som har koll på struktur, men samtidigt trivs när du får arbeta framåt och se resultat.
• Du som kan arbeta i det avgränsade, men har förmågan att se hur du kan bidra till helheten.
• Du som har ett prestigelöst förhållningssätt, är medveten om dina styrkor och utmaningar och vill fortsätta utvecklas tillsammans.
• Du som lätt kan förhålla dig till en föränderlig omvärld och anpassa ditt arbetssätt när det krävs.
• Du som trivs med att jobba verksamhetsnära och bygga långsiktiga relationer med cheferna.
• Du som älskar hantverket rekrytering!
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
HR-avdelningen består av två enheter som arbetar med HR-stöd, kompetensförsörjningsfrågor och rekrytering. Vi är 35 kompetenta kollegor med olika specialistkunskaper som i nära samarbete ger professionellt stöd och goda förutsättningar för förvaltningens chefer. Vi trivs på jobbet eftersom vi har mycket frihet och möjligheter att utvecklas i vårt arbete. Våra chefer har hög tilltro till sina medarbetare men också höga förväntningar på att vi bidrar till avdelningens utveckling. Om kul på jobbet innebär ett ständigt lärande kan vår HR-avdelning vara en plats för dig. Oavsett roll är vårt viktigaste uppdrag att arbeta för varje elevs bästa skola.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Enhetschef
Linda Clarin linda.clarin@malmo.se 0721620671 Jobbnummer
9733561