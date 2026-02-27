Rekryteringskonsult till fastighetsbranschen i Kristianstad!
Är du en etablerad TA-konsult som vill kombinera långsiktighet med flexibilitet? Nu söker vi en Senior Talent Acquisition Partner för ett kvalificerat och timbaserat uppdrag inom strategisk rekrytering.
Det här är ett upplägg som passar dig med egen verksamhet eller parallella uppdrag - och som vill samarbeta långsiktigt med en komplex organisation.
Omfattning & upplägg
Ca 100 timmar under perioden 1 april 2026 - 31 mars 2027
Cirka 10-20 timmar per rekrytering, varierande över tid
Möjlighet att utöka upp till 500 timmar/år vid ökat behov
Option på förlängning 1+1+1 år (upp till totalt 4 års samarbete)
Placering i Kristianstad med möjlighet till distansarbete
Om uppdraget
Du kliver in som en strategisk och operativ partner i en organisation med flera bolag och en komplex struktur. Ditt uppdrag är att säkerställa att rätt kompetens identifieras, attraheras och anställs - med kvalitet, struktur och affärsförståelse.
Du arbetar nära chefer och beslutsfattare och agerar både rådgivande och genomförande genom hela processen
Dina ansvarsområden
Driva och kvalitetssäkra rekryteringsprocesser från behovsanalys till tillsättning
Search, attraktion och kvalificerad urvalsbedömning
Säkerställa efterlevnad av arbetsrätt och etablerade processer
Vara ett tryggt och professionellt stöd till chefer och intressenter
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av rekrytering inom kommunala fastighetsbolag eller liknande komplex organisation
Mycket god kunskap inom arbetsrätt och strukturerad kompetensbaserad rekrytering
Genomfört minst fem rekryteringar till kommunala fastighetsbolag de senaste tre åren
Akademisk utbildning inom HR, beteendevetenskap, psykologi eller motsvarande
Möjlighet att påbörja uppdraget inom två veckor efter avtal
Vill du vara en del av ett långsiktigt och professionellt samarbete där kvalitet står i fokus? Vi ser fram emot din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
