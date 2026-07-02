Rekryteringskonsult | Stockholm | Konsultuppdrag
Experis AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-07-02
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, Solna
, Lidingö
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Vill du ha en roll där du får rekrytera brett och samtidigt bidra till att kommunal verksamhet bemannas med rätt kompetens? Här väntar en varierad och meningsfull vardag där du rekryterar allt från barnskötare och fritidsledare till administrativa och akademiska roller - och där ditt arbete har direkt påverkan på verksamhetens kvalitet.
Om rollen
Vi söker en rekryteringskonsult för perioden 24 augusti 2026 till 31 december 2026 som tar ansvar för rekryteringar inom ett brett spann av roller. Du kommer att arbeta med rekryteringar som sträcker sig från barnskötare och fritidsledare till administrativa tjänster och roller inom akademiska yrken.
Du driver hela processen: kravprofil, annons, publicering i Varbi, kandidatadministration, urval, intervjuer, referenstagning och avslut av rekryteringsärenden. Arbetet sker i nära samarbete med rekryterande chefer och utgår från en kompetensbaserad och rättssäker rekryteringsmetodik.Publiceringsdatum2026-07-02Profil
Flerårig erfarenhet av kompetensbaserad rekrytering inom kommunal eller statlig verksamhet.
Erfarenhet av bred rekrytering, gärna både operativa och administrativa roller.
Förmåga att självständigt driva hela rekryteringsprocessen i nära samarbete med chef.
God vana av att arbeta i Varbi, inklusive publicering, kandidatadministration och avslut av ärenden.
Erfarenhet av urvalsintervjuer, digital referenstagning och kompletterande telefonreferenser.
En rådgivande och strukturerad arbetsstil där du stöttar chefer i att genomföra en kompetensbaserad och icke-diskriminerande rekrytering.
Du är dessutom en självgående och framåtlutad rekryterare som tar ansvar och skapar framdrift i processen. Du är trygg i att arbeta metodiskt, håller god ordning och ser till att varje rekrytering genomförs med kvalitet och tydlig riktning.
Om Jefferson Wells
Vi på Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Genom vårt nära samarbete med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och starkaste varumärken kan vi erbjuda dig unika möjligheter till utvecklande uppdrag över tid. Våra engagerade konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt specifika område, vilket garanterar att din karriär och personliga utveckling alltid står i absolut fokus. Vi tror på att kombinera vår djupa branscherfarenhet med en sann förståelse för din potential -för det är i den matchningen som vi får både talanger och verksamheter att växa och utvecklas tillsammans. Välkommen till ett nätverk som lyfter din karriär.
Din ansökan
Är du intresserad av att utvecklas och vill bli en del av vårt nätverk för framtida konsultuppdrag? Då är du varmt välkommen att registrera din ansökan redan idag.
Genom att ansluta dig till vårt kandidatnätverk kan du bli aktuell för spännande möjligheter hos några av Sveriges ledande företag inom industri, teknik och tillverkning. Här får du chansen att utvecklas i din roll och bidra i uppdrag som verkligen gör skillnad. Rekryteringsprocessen är redan igång och urval sker löpande, vilket innebär att kandidater presenteras inom kort. Ta chansen att bli en del av detta uppdrag och skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om uppdraget är du varmt välkommen att kontakta vår Talent Acquisition Specialist, Susann Tjäderkvist. För att vi ska kunna hantera din ansökan på bästa sätt ber vi dig skicka den via vårt system, då vi inte tar emot ansökningar via mejl.
Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Södermalmsallén 36 (visa karta
)
118 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Susann Tjaderkvist Susann.Tjaderkvist@jeffersonwells.se Jobbnummer
9990180