Rekryteringshandläggare till Kriminalvårdens huvudkontor
Kriminalvården, Enheten för verksamhetsnära HR / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2025-10-08
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Tjänsten är placerad på enheten för verksamhetsnära HR i gruppen rekrytering för huvudkontoret.Publiceringsdatum2025-10-08Arbetsuppgifter
Som statlig myndighet har vi flera lagar, processer och rutiner att förhålla oss till när vi rekryterar och anställer personal. Som rekryteringshandläggare har du ett viktigt ansvar i att se till att vi följer administrativa rutiner och riktlinjer som en del i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du arbetar till viss del och samverkar tillsammans med myndighetens övriga rekryteringshandläggare.
Du arbetar konsultativt och serviceinriktat gentemot våra rekryterare, chefer och övriga medarbetare inom myndigheten med rekryteringsadministration. Rollen innebär ett stort inslag av administrativt arbete, där noggrannhet och struktur är viktiga delar. Dina arbetsuppgifter innebär bland annat att ta emot beställningar på nya rekryteringar och fördela ut dessa i arbetsgruppen, hantera gruppens maillåda för att besvara interna som externa frågor, ta fram viss statistik samt sköta diarieföring av rekryteringsakter. Du arbetar med fysisk dokumenthantering där regelbunden kontroll krävs för att följa regler och riktlinjer. Du håller gruppen uppdaterad på nya lagar och bestämmelser och stöttar, t.ex. gällande utlämnande av allmän handling. Till arbetet hör även att administrera behörigheter för hela sektionen samt beställa datorer/telefoner. Vid behov stöttar du också upp gällande övrigt rekryteringsarbete.
Det kan komma att bli aktuellt att arbeta i vårt personalarkiv.Kvalifikationer
Vi söker dig som tar stort ansvar för dina uppgifter genom att själv planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt inom givna tidsramar och riktlinjer. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera en god service med hög kvalitet. I din roll som handläggare är du noggrann och väl medveten om mål. Vidare har du lätt för att samarbeta och kommunicera med andra människor.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasiekompetens i form av slutbetyg eller examen
* Erfarenhet av administrativt arbete
* Erfarenhet av att arbeta i en konsultativt stödjande roll
* God datorvana och goda kunskaper i Officepaketet
* God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
* Akademisk utbildning inom HR/PA
* Erfarenhet av rekryteringsadministration
* Erfarenhet av administrativt arbete i statlig myndighet
* Kunskap om diarieföring och arkivering
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
