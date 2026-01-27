Rekryteringsgruppen söker budbils-chaufförer för extraarbete!
2026-01-27
Rekryteringsgruppen söker budbilschaufförer för extraarbete i norra Stockholm. Detta är ett uppdrag som passar dig som vill arbeta flexibelt dagtid & eventuellt kväll och vid behov på kort varsel. Du blir en viktig del i att leverera god service till våra kunder och bidra till att transporter genomförs tryggt och effektivt.Dina arbetsuppgifter
Utföra budkörningar inom norrort enligt uppdrag och ruttplanering
Lastning och lossning av paket och gods, ibland med hjälp av kunds eller eget hjälpmedel
Säkerställa att leveranser sker i tid och att godset hanteras varsamt
Kommunicera löpande med planering och kund vid ändringar eller avvikelser
Dokumentera leveranser och följa företagets rutiner för körjournal och säkerhet
Krav för tjänsten
Giltigt B-körkort
God kommunikationsförmåga på svenska eller engelska i tal och skrift
Tillgänglighet för dagtidsarbete och möjlighet att rycka in med kort varsel
Serviceinriktad och ansvarstagande inställning
Meriterande
Erfarenhet av bud- eller distributionskörningar
Kännedom om norrortsområdets geografi och trafikmönster
Erfarenhet av hantering av paket, pall eller ömtåligt gods
God vana vid att arbeta med tidspress och effektiv ruttplaneringDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är punktlig, noggrann och har en serviceinriktad attityd. Du tar ansvar för dina uppdrag och kommunicerar tydligt med både planering och kund. Eftersom arbetet kan vara flexibelt och varierande värderar vi att du är anpassningsbar och kan arbeta självständigt.
Vad vi erbjuder
Flexibla arbetstider och möjlighet att kombinera med annat arbete eller studier
Arbetsuppdrag i närområdet med tydlig kommunikation från planering
Kollektivavtal och schyssta arbetsvillkor
Löpande uppdrag under högsäsonger och vid extra behov
Om Rekryteringsgruppen
Rekryteringsgruppen är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal som sedan 2001 förmedlar personal inom transport, lager/industri och white collar. Vi arbetar nära våra kunder för att säkerställa bra matchningar och hög servicenivå. Läs mer på www.rekryteringsgruppen.com.
Start
Uppdraget tillsätts löpande. Vi anställer när vi hittar rätt person och börjar när det fungerar för båda parter.
Intresserad?
