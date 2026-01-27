Rekryteringsgruppen söker budbils-chaufförer för extraarbete!

Rekryteringsgruppen i Stockholm AB / Fordonsförarjobb / Järfälla
2026-01-27


Publiceringsdatum
2026-01-27

Om tjänsten
Rekryteringsgruppen söker budbilschaufförer för extraarbete i norra Stockholm. Detta är ett uppdrag som passar dig som vill arbeta flexibelt dagtid & eventuellt kväll och vid behov på kort varsel. Du blir en viktig del i att leverera god service till våra kunder och bidra till att transporter genomförs tryggt och effektivt.

Dina arbetsuppgifter
Utföra budkörningar inom norrort enligt uppdrag och ruttplanering

Lastning och lossning av paket och gods, ibland med hjälp av kunds eller eget hjälpmedel

Säkerställa att leveranser sker i tid och att godset hanteras varsamt

Kommunicera löpande med planering och kund vid ändringar eller avvikelser

Dokumentera leveranser och följa företagets rutiner för körjournal och säkerhet

Krav för tjänsten
Giltigt B-körkort

God kommunikationsförmåga på svenska eller engelska i tal och skrift

Tillgänglighet för dagtidsarbete och möjlighet att rycka in med kort varsel

Serviceinriktad och ansvarstagande inställning

Meriterande
Erfarenhet av bud- eller distributionskörningar

Kännedom om norrortsområdets geografi och trafikmönster

Erfarenhet av hantering av paket, pall eller ömtåligt gods

God vana vid att arbeta med tidspress och effektiv ruttplanering

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är punktlig, noggrann och har en serviceinriktad attityd. Du tar ansvar för dina uppdrag och kommunicerar tydligt med både planering och kund. Eftersom arbetet kan vara flexibelt och varierande värderar vi att du är anpassningsbar och kan arbeta självständigt.
Vad vi erbjuder

Flexibla arbetstider och möjlighet att kombinera med annat arbete eller studier

Arbetsuppdrag i närområdet med tydlig kommunikation från planering

Kollektivavtal och schyssta arbetsvillkor

Löpande uppdrag under högsäsonger och vid extra behov

Om Rekryteringsgruppen
Rekryteringsgruppen är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal som sedan 2001 förmedlar personal inom transport, lager/industri och white collar. Vi arbetar nära våra kunder för att säkerställa bra matchningar och hög servicenivå. Läs mer på www.rekryteringsgruppen.com.
Start
Uppdraget tillsätts löpande. Vi anställer när vi hittar rätt person och börjar när det fungerar för båda parter.
Intresserad?
Skicka din ansökan eller kontakta oss för mer information. Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7121906-1809236".

Arbetsgivare
Rekryteringsgruppen i Stockholm AB (org.nr 556601-0061), https://rekryteringsgruppen.teamtailor.com
Vretensborgsvägen 28 (visa karta)
126 30  HÄGERSTEN

Arbetsplats
Rekryteringsgruppen

Jobbnummer
9706476

