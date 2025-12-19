Rekryteringsassistenter sökes för framtida uppdrag i Södertälje
Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Södertälje Visa alla administratörsjobb i Södertälje
2025-12-19
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Södertälje
Vi söker engagerade rekryteringsassistenter (Talent Acquisition Coordinators) för kommande uppdrag åt vår kund inom fordonsindustrin. Rollen innebär att stödja rekryteringsprocessen i nära samarbete med rekryterare och rekryterande chefer för att säkerställa att rätt talang attraheras och anställs vid rätt tidpunkt. Vi söker dig som är intresserad av rekrytering och har dokumenterad erfarenhet av administration. Utbildning inom HR är meriterande, men inget krav. Detta är ett fem månaders konsultuppdrag via Adecco med start i början av 2026.
Vad vi erbjuder
• Möjlighet att vara en del av en global organisation med tydliga processer och verktyg
• Ett stödjande och erfaret TA-team som värdesätter samarbete och kvalitet
• Möjlighet att arbeta hemifrån 2-3 dagar i veckan
Om rollen
• Koordinera administrativa uppgifter i rekryteringsprocesserna tillsammans med rekryterare
• Hantera konfidentiell personaldata, anställningskontrakt och andra känsliga dokument enligt GDPR-riktlinjer
• Utföra bakgrundskontroller
• Upprätthålla högkvalitativa processer samtidigt som projektdeadlines möts effektivt
• Nära samarbete med kollegor för att säkerställa ett smidigt arbetsflöde i det dagliga arbetet
Om dig
• Flytande i både svenska och engelska (krav)
• Du är en god administratör och har tidigare erfarenhet av administrativa uppgifter
• Förmåga att arbeta i och trivas i en föränderlig miljö samtidigt som kvalitet i arbetet upprätthålls
• Erfarenhet av att hantera personaldata, anställningskontrakt och annan känslig dokumentation (meriterande)
• Bekantskap med HR-systemet SuccessFactors (meriterande)
Information
Intervjuer kommer att ske löpande. Om du har frågor angående registreringen, vänligen kontakta support på info@adecco.se
. För frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Maria von Schantz på 010-173 73 00.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Business Manager
Maria von Schantz Jobbnummer
9655983