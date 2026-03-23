Rekryterings- och leveranskoordinator till Veteranpoolens Supportkontor
Veteranpoolen AB - Supportkontoret / Backofficejobb / Göteborg Visa alla backofficejobb i Göteborg
2026-03-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Veteranpoolen AB - Supportkontoret i Göteborg
Vill du vara en del av ett växande företag där du får arbeta brett med rekrytering, support och utveckling av interna processer? Nu söker vi en strukturerad och lösningsorienterad kollega till vårt supportkontor i Göteborg. Här erbjuds du en varierad roll med stort utrymme att påverka och växa - tillsammans med engagerade kollegor.
Veteranpoolen är Sveriges största bemanningsföretag för pensionärer. På supportkontoret i Göteborg är vi 30 härliga kollegor som dagligen supportar våra engagerade franchisetagare och lokalkontor i olika vardagsutmaningar. I rollen som rekryterings- och supportkoordinator arbetar du med en kombination av administrativa, koordinerande och supportinriktade uppgifter.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Stötta våra franchisetagare i rekryteringsprocesser
Genomföra digitala och fysiska utbildningar och onboardingmoment
Skapa och följa upp rapporter gällande nyckeltal samt göra enklare dataanalyser
Administrativa uppgifter och intern koordinering
Bidra i utvecklingen av våra processer och arbetssätt
Vem vi söker
För att trivas i rollen krävs stor social kompetens då rollen innefattar många olika kontaktytor i vårt nätverk. Vi vill även att du;
Har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter
Trivs med flera kontaktytor och varierande arbetsdagar
Är lösningsorienterad och har ett starkt eget driv
Har god analytisk förmåga och uppskattar att arbeta med data
Tidigare har erfarenhet av service, support eller koordinerande roller
Har du erfarenhet av rekrytering är det meriterande men inget krav
Har eftergymnasial utbildning - krav
Resor i tjänsten till våra lokalkontor runt om i Sverige förekommer och är något du ser som en positiv del av arbetet.
Vi erbjuder
Möjlighet att vara med och utveckla vår centrala supportfunktion
Engagerade, stöttande och lösningsorienterade kollegor
En positiv arbetsplats i ett växande företag där du får påverka och utvecklas
Chansen att bidra till att våra veteraner får fler uppdrag och en rikare vardag
Trevligt kontor i centrala Göteborg
Praktisk information
Placering: Supportkontoret i Göteborg
Anställningsform: Tillsvidare, 6 månaders provanställning
Sista Ansökningsdag: 12april, rekrytering sker löpande
Startdatum: Enligt överrenskommelse
Hos oss får du inte bara ett jobb - du blir en viktig del av ett växande företag som varje dag skapar värde för både våra lokala kontor och veteraner och runt om i landet. Här får du chansen att växa, påverka och arbeta med ett team som brinner för service, kvalitet och arbetsglädje. Vill du utvecklas, bidra och samtidigt göra skillnad i människors vardag? Då kommer du att trivas riktigt bra hos oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Veteranpoolen AB
(org.nr 556905-1070)
Norra Hamngatan 4 (visa karta
)
411 14 GÖTEBORG Arbetsplats
Veteranpoolen AB - Supportkontoret
9814019