Rekrytering och bemanningsansvarig sökes till Assistans på Gotland!
Assistans På Gotland AB / Administratörsjobb / Gotland Visa alla administratörsjobb i Gotland
2026-01-15
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
Vill du vara med och bygga framtidens team inom personlig assistans?
Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord?
Då har du chansen att bli spindeln i nätet i det viktiga arbetet med att rekrytera och bemanna personliga assistenter som gör skillnad i människors liv varje dag.
Assistans på Gotland söker nu en Rekryterings- och bemanningsansvarig med start 1 mars.
Om rollen
I rollen som rekryterings- och bemanningsansvarig blir du en central nyckelperson i vår verksamhet.
Din främsta uppgift är att:
Rekrytera personal till våra kunder
Hantera både akuta och planerade frånvarosituationer
Vi söker dig som har administrativ erfarenhet och förkunskap inom personlig assistans.
För oss är kvalitet viktigt - vi vill att du delar vår vision om att leverera hög kvalitet till kunder, personal och samarbetspartners.
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är:
Engagerad och lösningsorienterad
Duktig på att skapa goda relationer
Strukturerad och driven
Inte rädd för nya utmaningar
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av rekrytering och/eller bemanning
Har god administrativ förmåga och vana av att arbeta i olika IT-system
Extra plus om du:
Har erfarenhet från en liknande roll inom vård och omsorg
Har arbetat med rekrytering och bemanning av personliga assistenter
Vad händer nu?
Vi går igenom ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen?
Då är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan - tillsammans skapar vi skillnad!
Företagsinformation
Assistans på Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen. På vårt mysiga kontor hittar du 5 anställda, 4 som tillhör Assistans på Gotland och 1 som tillhör Humana Assistans.
Vi har förmånen att kunna hjälpa till med ansökan av personlig assistans, tack vare våra fantastiska jurister.
Vi på Assistans på Gotland har kollektivavtal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistans På Gotland AB
(org.nr 556763-8209) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Assistans på Gotland AB Kontakt
Olivia Pettersson olivia@assistanspagotland.se Jobbnummer
9685432