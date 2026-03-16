Rekrytering av planerare till hemtjänsten - en nyckelroll i verksamheten
2026-03-16
Välkommen till Herrljunga! Med ett strategiskt läge i Västra Götaland och närhet till större städer kan du enkelt pendla och ta del av storstadens utbud, samtidigt som du behåller småstadens charm och gemenskap. Med naturen nära till hands finns det dessutom gott om möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Hos oss får du chansen att arbeta i en stimulerande miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi sätter människan i centrum och strävar efter att varje medarbetare ska känna sig välkommen och sedd.
Vill du vara med och forma framtidens Herrljunga? Bli en del av oss för att göra vår kommun till den bästa platsen att bo, leva och arbeta på. Tillsammans bygger vi ett Herrljunga med växtkraft!
Om vår hemtjänst
Vår hemtjänst består av fyra enheter som arbetar både i tätort och landsbygd vilket gör planeringsarbetet varierat och utvecklande. Verksamheten leds av tre hemtjänstchefer och tillsammans arbetar vi nära för att skapa god kvalitet, bra arbetsmiljö och trygg omsorg för våra brukare.
Som planerare blir du en central del av verksamheten och samarbetar dagligen med både chefer och medarbetare i de olika enheterna.
Ditt uppdrag
Som planerare ansvarar du för att planera och samordna hemtjänstinsatser så att brukarnas behov tillgodoses med god kvalitet, kontinuitet och effektiv användning av verksamhetens resurser.
I rollen kommer du att:
* Planera och samordna dagliga hemtjänstinsatser utifrån brukarnas behov och tillgänglig schemalagd personal.
* Ha nära dialog med personalen i verksamheten och vid behov justera planeringen utifrån aktuella förutsättningar under dagen.
* Säkerställa att rätt personal kommer till rätt brukare utifrån behov och kompetens.
* Anpassa och justera planeringen vid förändringar i verksamheten exempelvis vid sjukfrånvaro hos personal eller när brukare avbokar eller ändrar sina planerade insatser.
* Arbeta i digitala planerings- och verksamhetssystem.
* Följa upp och bidra till förbättringar kring exempelvis bemanning, kontinuitet, restid och resursanvändning.
* Ha nära dialog med personal, enhetschef och andra professioner.
* Vi befinner oss också i en utveckling där mer avancerade digitala planeringsstöd, inklusive AI-baserade funktioner på sikt kan bli en del av arbetet.Kvalifikationer
Vem är du?
Vi söker dig som gillar att lösa problem, tänka flera steg framåt och arbeta i en roll där både struktur och människor är i fokus.
Du har:
* Erfarenhet från hemtjänst, äldreomsorg eller liknande verksamhet.
* Förmåga att se helhet och fatta beslut även när förutsättningarna snabbt förändras.
Det är meriterande om du:
* Har arbetat med planering eller bemanning tidigare.
* Har förståelse för bemanningsekonomi och uppföljning av nyckeltal.
* Har erfarenhet av verksamhetssystem inom vård och omsorg, erfarenhet av system som TES, SAMSA, Medvind och SEFOS är särskilt meriterande.
För att lyckas i rollen är du:
* Har nära till ett gott skratt, uppskattar en positiv arbetsmiljö och bidrar till en god stämning i teamet.
* Strukturerad och lösningsorienterad.
* Trygg i att fatta beslut och göra prioriteringar.
* Tydlig och respektfull i din kommunikation.
* Analytisk och intresserad av hur bemanning och planering påverkar kvalitet och ekonomi.
* Nyfiken på och bekväm med att använda digitala verktyg i ditt arbete inklusive nya tekniska stöd som kan införas framöver.
* Mån om både brukarnas trygghet och personalens arbetsmiljö.
ÖVRIGT
I Herrljunga kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Om heltidsuppdrag saknas kan det innebära att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Herrljunga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Herrljunga kommun
Herrljunga kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Emma Sjöberg emma.sjoberg@herrljunga.se 0513-171 90
