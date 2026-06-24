Rekrytering av biträdande receptions- och butiksansvarig till Fair Play TK!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2026-06-24
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Är du prestigelös, affärsdriven och trivs i ett varierande arbete där du arbetar med högklassig service? Vill du vara med och bidra till en växande idrottsföreningförening? Då har vi rollen för dig!
Fair Play Tennisklubb i Malmö bildades 1972 och är i dag en av Sveriges största och mest framgångsrika tennisklubbar. Klubben bedriver en bred och välutvecklad verksamhet för spelare i alla åldrar och på alla nivåer. Nu söker de en biträdande receptionist- och butiksansvarig till sitt team. I rollen ansvarar du för Fair Play Store, vilket omfattar reception, butik, café samt sommarverksamhet på Limhamn. Här arbetar ett mindre, sammansvetsat team där timanställda och heltidsanställda tillsammans bidrar till att skapa en välkomnande och professionell upplevelse för deras besökare, medlemmar och kollegor. Verksamheten präglas av varierande tempo, stort kundfokus, försäljning och många kontaktytor.
Som biträdande receptionist- och butiksansvarig är du butikschefens närmaste stöd och har en viktig roll i den dagliga driften av verksamheten. Rollen har särskilt fokus på försäljning, arbetsledning, service och operativ drift. Dina ansvarsområden kommer bland annat innefatta:
Driva försäljning och följa upp kampanjer samt aktiviteter
Introducera, lära upp och ge feedback till medarbetare
Coacha kollegor i försäljning och kundbemötande
Säkerställa att verksamheten fungerar smidigt och att rutiner följs
Ta ansvar för den dagliga driften, fatta egna beslut samt säkerställa att teamet känner till aktuella prioriteringar och följa upp att de genomförs.
Aktivt bidra till att lösa bemanningsutmaningar
Visst adminsitrativt arbetet kopplat till medlemmar, försäljning och kundservice
Rollen är förlagd på 50–75%. Utöver detta kommer det finnas möjlighet till extra timmar vid exempelvis högsäsong eller andra verksamhetsbehov. Arbetstiderna är varierande måndag-söndag 07.45-23.00 och du kommer utgå från Fair Play Tennisklubb i Malmö. Detta är en direktrekrytering där du blir anställd av Fair Play Tennisklubb. Det är initialt en anställning på ett år, med god möjlighet till förlängning. Start för tjänsten är i början av september, men vi tar även hänsyn till eventuella uppsägningstider.
DETTA SÖKER VI
Du har tidigare erfarenhet av försäljning och/eller service
Du trivs med att leda team och har ett naturligt ledarskap
Du tar naturligt ledarrollen och trivs med att coacha andra medarbetare
Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt engelska i tal
Som person söker vi dig som är ansvarstagande, flexibel, serviceinriktad och har ett tydligt affärsdriv. Du ska ha ett genuint intresse av människor och trivas med att vara ansiktet utåt för en förening. Du är initiativtagande och kommer med kreativa idéer för att utveckla såväl försäljning, kultur och service. Har du dessutom intresse eller erfarenhet av tennis, racketsporter eller idrottsföreningar är klart detta självklart plus!
Vill du vara med och påverka, utveckla och leda verksamheten tillsammans med butikschefen på Fair Play? Ansök redan idag! Intervjuer hålls löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare StudentConsulting Sweden AB (publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Erikslustvägen 56 (visa karta
)
217 73 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lovisa Lindberg malmo.white@studentconsulting.com Jobbnummer
9977859