Rekrytering av beredningsjurist till Kalmar tingsrätt
Sveriges Domstolar, Kalmar tingsrätt / Juristjobb / Kalmar Visa alla juristjobb i Kalmar
2026-01-19
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Kalmar tingsrätt i Kalmar
, Jönköping
eller i hela Sverige
Om Kalmar tingsrätt
Tingsrätten är centralt belägen i Kalmar med närhet till goda kommunikationer. Från tingsrätten tar det tio minuter att promenera till centrum. Stads- och länsbussar har hållplatser alldeles i närheten. Samtliga våra salar har den senaste tekniken och är nyrenoverade sedan några år tillbaka. Vi har en säkerhetsentré med säkerhetskontroll, röntgenutrustning och reception. Våra kontorslokaler är nyrenoverade.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där varje dag känns som den viktigaste?
Då är rollen som beredningsjurist vid Kalmar tingsrätt rätt för dig. Här får du arbeta med omväxlande arbetsuppgifter där du blir en viktig del i tingsrättens målhantering och utvecklingsarbete.
Genom vårt arbete stöttar vi den demokratiska grunden, och det vi gör är viktigt - för din och allas rättssäkerhet.
Om rollen
Som beredningsjurist får du arbeta med kvalificerat juridiskt arbete under eget ansvar. Du är betydelsefull för att domstolen ska kunna genomföra sin viktiga samhällsuppgift. Du kommer till stor del arbeta självständigt, men du får också många samarbetsytor där vi ständigt utbyter kunskap och hjälper varandra. Om du trivs i en miljö med utmanande och omväxlande arbete kan detta vara rätt roll för dig!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som beredningsjurist kommer du att:
• Vara ett stöd för notarierna och vara juridiskt stöd till handläggarna i det löpande beredningsarbetet
• Ansvara för utveckling av befintliga arbetssätt
• Introducera och utbilda nya kollegor
• Bereda mål och ärenden för avgörande
• Göra rättsutredningar
• Medverka vid förhandlingar
• Ha kontakt med parter och allmänhet, via telefon och i skrift
Med rätt förutsättningar att växa
I rollen som beredningsjurist utvecklar du din juridiska kompetens genom varierande och kvalificerade arbetsuppgifter. Det finns möjligheter att växa i rollen genom att successivt ta ansvar för mer avancerade juridiska uppgifter.
Om dig
I rollen som beredningsjurist är du självgående, noggrann och levererar arbete av hög kvalitet. Du har en stark problemlösningsförmåga och tar initiativ för att driva ärenden framåt. Med tydlig och professionell kommunikation, både muntligt och skriftligt, bidrar du effektivt till handläggningen av målen.
Krav
• Har juristexamen.
• Är notariemeriterad.
• Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Har intresse för arbetsledning och handledning av andra.
Meriterande
• Har erfarenhet av juridiskt arbete vid annan myndighet eller i privat sektor är meriterande.
• Har goda datorkunskaper.
För att bli aktuell för anställning inom Sveriges Domstolar krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande omdöme, säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Om oss
Kalmar tingsrätt värnar om ett trivsamt arbetsklimat. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och utmanas i ditt arbete. Vår organisation består av 60 medarbetare med olika kompetenser där var och en är betydelsefull för att upprätthålla hög kvalitet i alla led.
Om arbetsgruppen
Vår arbetsgrupp är en dynamisk och engagerad grupp som värdesätter samarbete, öppenhet och innovation. Vi arbetar tillsammans för att nå gemensamma mål och stöttar varandra för att utvecklas både professionellt och personligt.
Vi erbjuder
Vårt arbete är viktigt för din och allas rättssäkerhet. Därför vill vi erbjuda en bra arbetsmiljö och förmåner som underlättar för dig både på och utanför arbetet.
Några av våra förmåner är:
• Friskvårdsbidrag 3000 kr
• En friskvårdstimme varje vecka.
Praktisk information
Anställningen avser en tillsvidareanställning som kan inledas med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 8 februari 2026
Bifoga examensbevis och betyg från notarietjänstgöring.
Inför anställning kan det bli aktuellt med registerkontroller.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Så går rekryteringen till (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/varfor-jobba-hos-oss/sa-gar-rekryteringen-till/)
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TKL 2026/12". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Kalmar tingsrätt Kontakt
Administrativ chef
Ewa Lang ewa.lang@dom.se 0480-47 78 13 Jobbnummer
9695605