Rekryterare välkomnas till Folktandvården Stockholm
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2026-07-24
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Vill du arbeta med rekrytering i en samhällsviktig verksamhet och bidra till att attrahera framtidens medarbetare? Folktandvården Stockholm söker nu en rekryterare för ett tidsbegränsat uppdrag. Hos oss får du arbeta brett med rekrytering, bidra till en positiv kandidatupplevelse och vara med och utveckla ett av Sveriges starkaste arbetsgivarvarumärken inom tandvård.
Om uppdraget
Vill du vara med och göra skillnad genom att attrahera och rekrytera rätt kompetens? Hos oss blir du en viktig del av ett engagerat rekryteringsteam där du arbetar nära chefer och HR-kollegor. Rollen erbjuder en varierad vardag med både operativa rekryteringsuppgifter och möjlighet att bidra till utvecklingen av våra arbetssätt.
Rekryteringsenheten består idag av tre rekryteringsspecialister och är en del av HR- och löneavdelningen. Vi stöttar våra två affärsområden: allmäntandvård och specialisttandvård samt huvudkontorets olika avdelningar med kompetensförsörjning och rekrytering.Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
I rollen som rekryteringsspecialist ansvarar du för att driva rekryteringsprocesser från behovsanalys och kravprofil till anställning. Du är ett tryggt och professionellt stöd till våra chefer i rekryteringsfrågor och bidrar med din kompetens genom hela processen.
Du arbetar också aktivt med att stärka vårt arbetsgivarvarumärke genom att skapa attraktiva platsannonser och bidra till ökad synlighet i relevanta kanaler. Tillsammans med teamet utvecklar och kvalitetssäkrar du rekryteringsprocesser, mallar och arbetssätt för att säkerställa en effektiv, professionell och positiv kandidatupplevelse.Bakgrund
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom HR, gärna i kombination med något års erfarenhet av rekrytering. Du har ett genuint intresse för kandidatupplevelsen och arbetsgivarvarumärket. Har du dessutom erfarenhet av marknadsföring i sociala medier och volymrekrytering, är det meriterande.
Vidare som som person är du strukturerad, självgående och van vid att ta initiativ samt planera och driva flera rekryteringsprocesser parallellt. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på svenska och är serviceinriktad i ditt arbetssätt. Du trivs med att samarbeta och bygga relationer, både internt inom organisationen och externt med kandidater och samarbetspartners.
Därför ska du välja Folktandvården Stockholm
Hos oss får du arbeta i en organisation med ett tydligt samhällsuppdrag, starkt engagemang och höga ambitioner inom både rekrytering och employer branding. Vi erbjuder ett utvecklande uppdrag där du får möjlighet att påverka, förbättra och bidra till framtidens tandvård.
Hos oss erbjuds du även förmåner som gör verklig skillnad, med tillgång till en förmånsportal med rabatter inom bland annat hälsa, träning, resor och nöje, subventionerad läkarvård och frisktandvård, ett generöst friskvårdsbidrag på 5 000 kronor per år samt trygga villkor genom kollektivavtal, tjänstepension, möjlighet till löneväxling och individuell lönesättning.
Anställning
Vi ser fram emot din ansökan senast den 16 augsti-2026. Anställningen är ett tidsbegränsat uppdrag på cirka nio månader, med start så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Processen
Vi tillämpar löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Rekryteringsprocessen inleds med personlighetstest och problemlösningstest. Tester skickas ut med start vecka 31 och därefter löpande under hela ansökningsperioden.
Kandidater som går vidare blir uppringda för en kort telefonavstämning, där vi berättar mer om rollen och den fortsatta rekryteringsprocessen. Slutligen genomförs djupintervjuer, med start under vecka 34, med de kandidater som har gått vidare genom de inledande urvalsstegen.
Är du intresserad?
Önskar du mer information får du gärna kontakta:
Matilda Jönsson matilda.jonsson@regionstockholm.se
eller
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord – samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens – leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Folktandvården Stockholm Jobbnummer
10010475