Rekryterare till vård- och omsorgskontorets HR & Ledningsstöd
Norrköpings kommun / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-03-05
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Brinner du för HR och rekrytering och vill använda din kompetens där den verkligen gör skillnad? Nu söker vi en rekryterare som vill bidra till att säkra rätt kompetens till vård och omsorg i Norrköping - både på kort och lång sikt.
Vilka är vi?
Vård- och omsorgskontorets HR & Ledningsstöd ansvarar för att ge chefer och verksamheter ett professionellt och inom HR, rekrytering och kompetensförsörjning. Vi är en del av Norrköpings kommun och arbetar varje dag för att skapa trygg, rättssäker och kvalitetssäkrad vård och omsorg för kommunens invånare.
Här får du möjlighet att arbeta i offentlig sektor med ett tydligt samhällsuppdrag där ditt arbete bidrar till välfärdens kärna. Du blir en del av en stabil organisation med politisk styrning och långsiktiga ramar, vilket skapar ett tydligt och meningsfullt uppdrag.
I rollen arbetar du nära verksamheten inom vård och omsorg - områden där rätt kompetens gör verklig skillnad för både medarbetare och invånare. Samtidigt ingår du i ett team som präglas av prestigelöst samarbete, tillitsfullt ledarskap och en vardag där engagemang kombineras med glädje.Publiceringsdatum2026-03-05Arbetsuppgifter
Som rekryterare är du en viktig samarbetspartner till chefer inom vård- och omsorgskontorets kärnverksamhet och driver rekryteringsprocesser från start till mål, bidrar aktivt till förbättringsarbete och deltar i aktiviteter för att attrahera nya medarbetare och målgrupper.
Du planerar, driver och kvalitetssäkrar rekryteringsprocesser med fokus på volymrekrytering och timvikarierekrytering för kontorets kärnverksamhet. Vidare stöttar du chefer i kravprofiler, annonsering, urval, intervjuer och referenstagning.
Du arbetar aktivt med att upprätthålla en god kandidatupplevelse och att stärka vår attraktionskraft som arbetsgivare. Du arbetar i HR-system, rekryteringssystem och andra digitala verktyg i det dagliga arbetet.
Vidare bidrar du till utveckling av arbetssätt inom kompetensförsörjning och deltar i olika förbättringsprojekt.
Vem är du?
Vi söker dig med högskoleutbildning inom HR, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer motsvarande. Du har erfarenhet av arbete inom HR eller seviceyrke som bedöms relevant för rollen.
Det är meriterande om du har erfarenhet av volymrekrytering, arbete i offentligt styrd organisation, samt kunskap om personalförsörjningsprocesser och rekryteringssystem.
Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt en god IT-vana.
Som person har du en strukturerad arbetsstil och trivs i en rådgivande och stödjande roll med ett genuint intresse för människor och verksamhetens behov.
Du är analytisk, lösningsinriktad och kommunikativ. Du arbetar noggrant och strukturerat även i högt tempo och bidrar till en professionell och inkluderande arbetsmiljö.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Delvis
Sista ansökningsdatum: 22 mars, urval och intervjuer sker löpande
Kontakt: Enhetschef VOK HR & Ledningsstöd, Sofi Tornmalm, sofi.tornmalm@norrkoping.se
, 011-157964
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9780325