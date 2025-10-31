Rekryterare till Vård- och omsorgsförvaltningen, Lunds kommun
2025-10-31
Vårt uppdrag på rekryteringsenheten är att i nära samarbete med verksamheterna, säkerställa att nya medarbetare rekryteras till förvaltningens alla verksamheter.
Målet är att attrahera kompetenta medarbetare till våra yrken, kvalitetssäkra alla rekryteringar och att uppfattas som en attraktiv, modern och professionell arbetsplats. Rekryteringsenheten är en del av förvaltningens HR och kommunikationsavdelning.
Hos oss kommer du att tillhöra ett team bestående av tio kollegor som alla jobbar med att hitta den bästa matchningen. Att samarbeta med förvaltningens verksamhetsnära HR-team är självklart liksom samarbetet med kommunikationsteamet utifrån arbetsgivarvarumärket. Vi har olika kompetenser och erfarenheter inom avdelningen, vilket också är vår styrka. Våra olikheter är viktiga i vårt gemensamma arbete för att lyckas i vårt uppdrag. Vi gör varandra bra och tillsammans är vi som bäst!
Vi behöver dig som kan förstärka vårt rekryteringsteam inför kommande sommarrekryteringar. För perioden januari till juli söker vi två rekryterare. Är du den vi söker?
Vi söker dig som under våren kan driva och genomföra rekryteringar av vikarier inför sommaren 2026. Yrken som du kommer att rekrytera är undersköterska, vårdbiträde, stödassistent och stödbiträde. Du kommer att arbeta med samtliga moment i rekryteringsprocessen såsom urval, intervjuer, digital referenstagning samt övriga administrativa uppgifter som rör rekryteringsprocessen. Sommaren 2025 anställde vi ca 900 semestervikarier och vi förväntar oss ett liknande behov 2026.
En stor del av arbetet för dig blir att genom aktiv dialog med verksamheten och kollegor planera, organisera och genomföra rekryteringsarbetet. Som stöd har du hjälp av vårt rekryteringsteam och representanter från verksamheten. Som person är du mål och resultatinriktad med ett tydligt fokus på att leverans. Då en stor del av arbetet är att lägga upp en plan och en tydlig tidslinje för vårens rekryteringsarbete krävs det att du är duktig på att planera och organisera. Kontaktytorna både internt och externt är många varför du behöver vara tydlig och kommunikativ. Ditt intresse för och kunskap om människor är genuint.
Vi söker dig som har en pågående eller avslutad vidareutbildning inom t ex HR, personal- eller beteendevetenskap alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av rekryteringsarbete, gärna volymrekrytering. Du har god datorvana och kan hantera olika system. Har du erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är det meriterande. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska, övriga språkkunskaper är alltid en tillgång.
Kontakta gärna enhetschef Malin Olsson, 0725-849135, om du har frågor. I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, sök därför direkt!
Välkommen med din ansökan!
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?
Vård- och omsorgsförvaltningen
Malin Olsson 046-3599834
