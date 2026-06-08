Rekryterare till vår kund inom fordonsindustrin
Adecco Sweden Aktiebolag / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2026-06-08
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Som rekryterare hos vår kund får du en central roll där du ansvarar för att skapa en smidig, professionell och positiv rekryteringsprocess – från första kontakt till anställning. Här kombinerar du service, struktur och samarbete i en varierad vardag där du verkligen gör skillnad för både kandidater och verksamheten.Publiceringsdatum2026-06-08Om tjänsten
I rollen som Rekryterare arbetar du nära både kandidater och rekryterande chefer och säkerställer att hela rekryteringsprocessen håller hög kvalitet. Du är en viktig del i att skapa en positiv kandidatupplevelse och ett starkt arbetsgivarvarumärke.
Du tillhör Talent Acquisition/HR-teamet och samarbetar tätt med kollegor och chefer i organisationen. Rollen passar dig som trivs i en dynamisk miljö med många kontaktytor och ett högt tempo, där struktur, kommunikation och noggrannhet är avgörande.
Tjänsten är ett konsultuppdrag som pågår ca. 8 månader, start i augusti 2026 fram tills 31a mars 2027.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som rekryterare kommer du att ansvara för hela rekryteringsprocessen, där dina arbetsuppgifter bland annat inkluderar att:
Driva fullständiga rekryteringsprocesser för både juniora samt mer seniora roller inom olika delar av organisationen
Koordinera hela intervjuprocessen, inklusive bokningar, förberedelser och löpande dialog med kandidater och chefer
Vara primär kontaktperson för kandidater och säkerställa en professionell, inkluderande och positiv kandidatupplevelse
Arbeta strukturerat i ATS-system och säkerställa korrekt och uppdaterad kandidatdata
Hantera inkommande rekryteringsrelaterade ärenden och administration
Stötta rekryterande chefer i process, struktur, tidsplaner och intervjulogistik
Bidra till att utveckla och effektivisera rekryteringsprocesser och arbetssätt
Vid behov stötta inom employer branding, onboarding och andra HR-relaterade aktiviteter
Om dig:
Vi söker dig som är en relationsskapande och affärsnära rekryterare med ett genuint intresse för kandidatdialog och talent acquisition. Du är proaktiv, lösningsorienterad och självgående i ditt arbete, med en struktur och ett tydligt fokus på kvalitet och detaljer. Vidare är du kommunikativ och trygg i dialog med olika typer av intressenter, inklusive seniora chefer, och har en god förmåga att samarbeta och bygga långsiktiga relationer. Du trivs i en miljö med högt tempo där du hanterar flera parallella processer, tar eget ansvar och är flexibel i din prioritering i en föränderlig vardag.
Viktigt för tjänsten:
Kandidatexamen inom HR eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet av rekrytering, HR-administration eller liknande roll
Erfarenhet av att arbeta med rekrytering för både tekniska och icke-tekniska roller
Mycket god kommunikativ förmåga i både svenska och engelska, i tal och skrift
Erfarenhet av att arbeta i rekryteringssystem (ATS)
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en internationell miljö eller behärskar ytterligare språk.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet!
Viktigt att tänka på vid ansökan:
CV måste skickas in på engelska. För att vi på bästa sätt ska kunna ta del av din kompetens och erfarenhet ber vi dig att skicka in ett uppdaterat och tydligt CV (på engelska), där det framgår vilka roller du haft, dina arbetsuppgifter samt hur många års erfarenhet du har inom respektive område.
Vi behandlar ansökningar löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Josephine Hjalmarsson via Josephine.hjalmarsson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Ullevigatan 19 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Arbetsplats
Adecco Kontakt
National Recruiter
Josephine Hjalmarsson josephine.hjalmarsson@adecco.se Jobbnummer
9953666