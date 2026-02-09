Rekryterare till kund i Stockholm

Bemannia AB (Publ.) / Administratörsjobb / Stockholm
2026-02-09


Har du minst tre års arbetslivserfarenhet inom rekrytering och letar efter ett uppdrag med start efter årsskiftet? Då kan denna tjänst passa dig, varmt välkommen med din ansökan!
Om uppdraget
Vi söker flera rekryterare till vår kund i Stockholm för uppdrag som startar omgående och pågår till sista juni 2026. Uppdraget är på heltid och du arbetar under kontorstider 8-16:30 på kundens kontor i centrala Sundbyberg. Det finns inte möjlighet till distansarbete.

Publiceringsdatum
2026-02-09

Arbetsuppgifter
Självständigt arbete med enskilda eller samtliga steg i rekryteringsprocessen i vilken bland annat ingår att upprätta kravprofil, annonsering, urval, intervju och referenstagning

Självständigt arbete med att utföra enskilda steg i searchprocessen

Upprätta anställningsbeslut

Konsultativt stöd till rekryterande chefer

Uppsökande rekrytering eller search

Bakgrundskontroller och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen

Kvalifikationer
Högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng (120 p) med inriktning mot personalområdet eller högskoleutbildning som bedöms likvärdig

Minst tre (3) års dokumenterad arbetserfarenhet av arbete inom HR-området med inriktning rekrytering

Rekryterat inom olika kompetensområden (ex it, ekonomi/administration, juridik, kundservice etc) eller inom hierarkiskt olika organisatoriska nivåer (ex chef, mellanchef, specialister)

Dokumenterad erfarenhet av kompetensbaserad intervjumetodik

Dokumenterad erfarenhet av att hantera kandidater i ett digitalt stödsystem för rekrytering

Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 20 februari 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7138354-1832475".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bemannia AB (Publ.) (org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Sundbyberg centrum (visa karta)
172 70  SUNDBYBERG

Arbetsplats
Bemannia

Jobbnummer
9732661

