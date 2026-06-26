Rekryterare till konsultuppdrag inom bank & finans i Malmö
Adecco Sweden Aktiebolag / Personaltjänstemannajobb / Malmö Visa alla personaltjänstemannajobb i Malmö
2026-06-26
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Är du en erfaren rekryterare som trivs med att driva rekryteringsprocesser från start till mål? Vill du arbeta i en internationell miljö där du får rekrytera till varierande och affärskritiska roller? Då kan detta konsultuppdrag via Adecco vara nästa steg för dig.
Vi söker nu en rekryterare för ett konsultuppdrag hos en kund inom bank- och finansbranschen i Malmö. Uppdraget har omgående start och löper initialt i 4–5 månader.
Om rollen
Som rekryterare ansvarar du för hela rekryteringsprocessen – från behovsanalys och kravprofil till search, intervjuer, kandidatbedömning, referenstagning och erbjudande. Du arbetar nära rekryterande chefer och andra stakeholders och fungerar som en rådgivande partner genom hela processen.
Du kommer att arbeta i en internationell organisation där engelska är det dagliga arbetsspråket.
Exempel på roller du kommer att rekrytera till:
Tech
Kommersiella roller
Finans
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av att arbeta som rekryterare och självständigt driva rekryteringsprocesser från A till Ö.
Har rekryterat flera olika typer av roller, gärna både specialist- och tjänstemannaroller.
Har erfarenhet av stakeholder management och är van att bygga goda relationer med rekryterande chefer.
Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av rekrytering i en internationell organisation eller av att rekrytera på engelska.
Vi erbjuder
Ett spännande konsultuppdrag hos en välkänd aktör inom bank- och finansbranschen.
En varierad roll med stort eget ansvar.
Möjlighet att arbeta i en internationell och dynamisk arbetsmiljö.
Omgående start och ett uppdrag som initialt löper i 4–5 månader.
Som en del av rekryteringsprocessen kommer bakgrundskontroll att genomföras, vilket innefattar utdrag ur belastningsregistret samt kreditupplysning. Uppdraget utförs till 100% på plats hos vår kund.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Norra Neptunigatan 42 (visa karta
)
211 18 MALMÖ Arbetsplats
Adecco Kontakt
Consultant Manager
Matilda Nilsson matilda.nilsson@adecco.se Jobbnummer
9981930