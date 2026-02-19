Rekryterare till kommunal verksamhet i Göteborg
2026-02-19
Om tjänsten
Vi söker en rekryterare till en kommunal verksamhet i Göteborg. Uppdraget avser konsultstöd inom rekrytering där du kommer att arbeta med rekryteringsprocessen i systemet Varbi.
Tjänsten omfattar följande arbetsuppgifter:
• Skapa annonsunderlag i dialog med rekryterande chefer.
• Publicera annonser i Varbi.
• Genomföra urval, intervjuer och referenstagning.
• Återkoppla till kandidater.
• Stänga annonser och avsluta rekryteringar i systemet.
• Diarieföra handlingar i enligt gällande rutiner.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som rekryterare är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-04-01 och beräknas pågå till och med 2026-06-19. Det finns därefter möjlighet till förlängning upp till (2) månader totalt. Uppdraget är 40 timmar/vecka.
Krav för tjänsten:
• Erfarenhet av rekryteringsarbete inom offentlig sektor och räddningstjänst inom det närmsta året.
• Ha dokumenterad erfarenhet av rekrytering av specifika roller inom räddningstjänsten som exempelvis brandinstruktörer, insatsledare, LC-ledare mm.
• God vana av att arbeta i rekryteringssystemet Varbi.
• Erfarenhet av diarieföring och hantering av offentliga handlingar.
• Erfarenhet av att självständigt genomföra hela rekryteringsprocesser (annonsering, urval, intervjuer, referenser).
• Mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska.
• Stödja i andra förekommande HR relaterade arbetsuppgifter vid utrymme om andelen rekrytering är lågt.
• Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt.
Utöver kraven kommer personlig lämplighet att vara avgörande för tillsättningen av uppdraget.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag är 2026-02-25, urval sker löpande.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Maja Nyström Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: maja.nystrom@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
National Recruiter
Maja Nyström Maja.Nystroem@adecco.se Jobbnummer
