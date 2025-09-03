Rekryterare till internationell satsning inom service & hospitality
Om uppdraget och dig vi söker Ett internationellt bolag inom service och hospitality expanderar i Sverige och söker nu en erfaren rekryterare. Här får du möjligheten att vara med från start och bygga upp en helt ny verksamhet - ett unikt tillfälle för dig som vill arbeta med rekrytering i ett högt tempo och i nära samarbete med verksamheten.
Norr om Stockholm · Start: Omgående · Uppdrag till 30 juni 2026 (möjlighet till förlängning)
Kontor finns norr om Stockholm men rollen är huvudsakligen remote.
Om rollen
Som rekryterare blir du en nyckelperson i etableringen i Sverige. I denna roll får du möjlighet att hjälpa till att bygga upp ett företag från grunden. Ditt fokus ligger på att snabbt och professionellt rekrytera ett stort antal roller, främst inom blue-collar. Du kommer ha ett nära samarbete med en HR kollega i Stockholm och rapportera till HR chef som sitter i Finland.
Arbetet innebär bland annat:
Volymrekrytering av ca 50 roller främst inom serviceområdet.
Genomföra annonsering, urval, intervjuer och hela rekryteringsprocessen.
Hålla gruppintervjuer och arbeta med best practice för servicepersonal i Sverige.
Delta i implementeringen av ett nytt rekryteringssystem och anpassa processer till svensk lagstiftning.
Samarbete med både svenska och internationella team.
Vem vi söker
Vi söker dig som har erfarenhet av volymrekrytering och är van vid att nå ut till rätt målgrupper, särskilt inom blue-collar/service. Du är självgående, proaktiv och kommunikativ.
Erfarenhet av rekrytering i en internationell miljö.
Kunskap om rekryteringskanaler för blue-collar roller.
Erfarenhet av att leda gruppintervjuer.
Flytande svenska och engelska.
Detta är ett uppdrag där du får vara med och bygga något nytt från grunden i en global miljö. Du får stort ansvar, arbeta nära verksamheten och bidra till att skapa en professionell rekryteringsprocess i en spännande expansionsfas. Vi startar urvalet omgående så sök gärna redan idag!
Om att vara konsult hos People Experience
Högt som lågt och ibland tvära kast tillhör vardagen som konsult - men ruskigt roligt, varierande och lärorikt är det. Som konsult via People Experience välkomnas du med öppna armar in i vår PX-familj med konsultfrukostar, check-ins och bollplank för att du ska känna samhörighet och utbyte, men alltid med fin balans - för att inte göra anspråk på för stor del av din tid. Formen för ditt konsultuppdrag (dvs om du blir underkonsult eller anställd hos PX för det specifika uppdraget) bestämmer du själv!
Vi är alltid intresserade av att komma i kontakt med nya potentiella People, Payroll & Finance Consultants och utökar dagligen vårt nätverk med förtroendeingivande, prestigelösa och flexibla Professionals med både integritet, ödmjukhet och ett starkt ledarskap. I vårt nätverk finns expertis inom hela området och på alla nivåer. Generalister som specialister, seniora som juniora - och det är precis det som gör det hela så givande.
På People Experience kommer vi alltid göra det lilla extra för att se till att du får en positiv upplevelse i mötet med oss - oavsett om du är kund, konsult, medarbetare eller kandidat. Välkommen att skapa denna upplevelse tillsammans med oss!
Om din ansökan
Vi behandlar alla kandidater lika, var vänlig ansök via annonsen om du är intresserad - all kontakt sker genom vårt rekryteringssystem! Detta för att skapa en fin kandidatupplevelse för samtliga kandidater, samtidigt som vi säkrar en rättvis process för alla!
Vi vill bidra till att alla känner sig likvärdiga på arbetsmarknaden. Vi vill uppmuntra alla, oavsett bakgrund att ansöka!
Vi behandlar din personliga information i enlighet med GDPR. Om du önskar att vi raderar din information gör du det enklast genom att begära det via vår karriärsida "Connect". Har du frågor, kontakta vår systemansvariga Lina Roxenback på lina.roxenback@peopleexperience.se
People Experience är en personlig, innovativ och högst engagerad boutiquebyrå med enorm passion för att hjälpa kunder, konsulter och kandidater att nå tillväxt och framgång genom rätt matchning inom det område där vår erfarenhet och passion är som störst: People, Payroll & Finance. Med visionen att bli Sveriges ledande boutiqebyrå för People, Payroll & Finance Professionals, är vi 100 % specialiserade på målgruppen i vår rekrytering och konsulttillsättning. Ersättning
