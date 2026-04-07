Rekryterare till Ikett - Starta din karriär inom rekrytering mot industrin
2026-04-07
Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
Då en av våra duktiga rekryterare är på väg mot nya utmaningar efter många år hos oss på Ikett, söker vi nu en ny medarbetare till ett av våra team i Kristianstad.
Vill du ta första steget in i bemannings- och rekryteringsbranschen eller har du kanske erfarenhet sedan tidigare? Då kan detta vara jobbet för dig!
Dina arbetsuppgifter kommer att utvecklas över tid och innefatta hela rekryteringsprocessen från annonsering, urval, intervjuer och referenstagning till anställning och uppstart hos kund. Arbetet kommer också att innebära kontakt med utbildningsinstanser, Arbetsförmedlingen och andra nätverk. På sikt kommer du även att bli våra anställda konsulters kontaktperson, där en viktig del är kontinuerlig kontakt med konsulterna, samt att vara ute och besöka dem på deras arbetsplatser.
Ikett Personalpartner erbjuder dig:
• En utvecklande roll med möjlighet att växa inom rekrytering
• Handledning av erfarna kollegor och en trygg introduktion
• Ett omväxlande arbete
• Möjlighet att påverka din egen roll och framtid hos oss
• Ett tryggt företag med erfarna kollegor, starka kundrelationer och tydliga mål
• En roll där du får ta ansvar tidigt, men aldrig står ensam
För att passa i denna roll behöver du vara social och trivas med att ta kontakt med andra människor, gilla varierande arbetsuppgifter. Dagarna kan skilja sig åt där vi ibland får kasta om vår planering utifrån vad som dyker upp. Vi arbetar i team som består av säljare och rekryterare. Arbetet styrs av våra kunders behov och önskemål. Vårt team drivs av att tillsammans lyckas med våra gemensamma mål, där vår fokus är att göra både kunder och konsulter nöjda.
Du kommer att få en grundlig introduktion och handledning från erfarna kollegor inom rekrytering, och successivt ta dig an mer ansvar i takt med att du utvecklas i rollen.Om företagetProfil
Vi söker dig som:
• Har relevant utbildning eller erfarenhet inom exempelvis personal, HR eller liknande
• Trivs med att arbeta mot mål och motiveras av att se resultat
• Är strukturerad, självgående och har lätt för att skapa kontakt
• Besitter en hög social kompetens, är prestigelös och driven, gillar nya utmaningar
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
• Har en god administrativ förmåga
• Har B-körkort
Tidigare erfarenhet av rekrytering är meriterande, men inget krav - det viktigaste är att du har rätt inställning, vill utvecklas och tar ansvar för ditt lärande.
Uppfyller du detta samt har en god förmåga att samarbeta, kan hantera stressiga situationer samt lösa problem på ett kreativt sätt så kan du med all säkerhet vara rätt person för tjänsten!
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar men kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Om Ikett Personalpartner AB
Vi erbjuder dig en vardag i ljusa och trevliga lokaler på Björkhemsområdet i Kristianstad. Tjänsten innebär främst arbete från kontoret, men du kommer också att göra besök hos kunder och konsulter, delta vid mässor samt besöka utbildningar. Vår arbetskultur präglas av att stötta och uppmuntra varandra - vi tror på kraften i att göra saker tillsammans och att alltid ha hjärtat med i det vi gör.
Ikett är ett auktoriserat bemanningsföretag specialiserat på rekrytering och uthyrning av kvalificerad personal inom industri och verkstad. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen, har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden samt är certifierade enligt ISO 9001. Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Välkommen att bli en del av vårt team och starta din karriär inom rekrytering! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
(org.nr 556271-1134)
Björkhemsvägen 15C (visa karta
)
802 67 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Minna Norén minna.noren@ikett.com Jobbnummer
9839110