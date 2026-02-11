Rekryterare till globalt bolag i Lund - 50%!
2026-02-11
Vi söker nu en erfaren rekryterare till ett internationellt bolag i Lund. Uppdraget passar dig som har flera års erfarenhet av rekrytering och som trivs i en roll där du självständigt driver processer från start till mål.
I den här rollen kommer du arbeta brett med rekrytering och stötta organisationen i allt från IT-roller och olika ingenjörsprofiler till chefs- och ledarrekryteringar. Det innebär en vardag där du växlar mellan olika kompetensområden och samarbetar tätt med chefer för att driva processerna framåt på ett smidigt och proaktivt sätt.
Vi söker dig som:
Har några års erfarenhet av rekrytering och är trygg i att hantera flera parallella processer
Gillar att driva processer framåt och få saker att hända
Trivs i en internationell miljö
Är trygg, nyfiken och gillar att ha många kontakter samtidigt
Är van vid att stötta chefer genom hela rekryteringscykeln
Om gigget:
Omfattning: 50 %
Start: Omgående
Längd: Inledningsvis fram till sommaren, med god möjlighet till förlängning
