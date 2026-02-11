Rekryterare till globalt bolag i Lund - 50%!

Gigstep AB / Administratörsjobb / Lund
2026-02-11


Vi söker nu en erfaren rekryterare till ett internationellt bolag i Lund. Uppdraget passar dig som har flera års erfarenhet av rekrytering och som trivs i en roll där du självständigt driver processer från start till mål.
I den här rollen kommer du arbeta brett med rekrytering och stötta organisationen i allt från IT-roller och olika ingenjörsprofiler till chefs- och ledarrekryteringar. Det innebär en vardag där du växlar mellan olika kompetensområden och samarbetar tätt med chefer för att driva processerna framåt på ett smidigt och proaktivt sätt.
Vi söker dig som:
Har några års erfarenhet av rekrytering och är trygg i att hantera flera parallella processer

Gillar att driva processer framåt och få saker att hända

Trivs i en internationell miljö

Är trygg, nyfiken och gillar att ha många kontakter samtidigt

Är van vid att stötta chefer genom hela rekryteringscykeln

Om gigget:
Omfattning: 50 %

Start: Omgående

Längd: Inledningsvis fram till sommaren, med god möjlighet till förlängning

Låter det här som ett uppdrag för dig? Grymt! Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7215983-1837757".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://jobs.gigstep.se
Lund C (visa karta)
222 21  LUND

Arbetsplats
Gigstep

Jobbnummer
9737795

