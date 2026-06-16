Rekryterare till Fordonsakademin i Göteborg
Fordonsakademin Sverige AB / Personaltjänstemannajobb / Göteborg Visa alla personaltjänstemannajobb i Göteborg
2026-06-16
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Rekryterare till Fordonsakademin Göteborg
Vill du bli en del av vårt framgångsrika team i en organisation som växer? Brinner du för fordonsbranschen och har lång erfarenhet därifrån? Då är du rätt person för oss!
Vi på Fordonsakademin söker nu en driven och serviceinriktad rekryterare som vill vara med och utveckla vår verksamhet inom rekrytering, bemanning och kompetensförsörjning på vårt kontor i Göteborg.
Om rollen
Som rekryterare hos oss får du arbeta med hela processen – från kundkontakt och behovsanalys till rekrytering, matchning och uppföljning. Du är en viktig länk mellan våra kunder/uppdragsgivare, konsulter och kandidater, där du ansvarar för att säkerställa mycket hög kvalitet och nöjda samarbetspartners.
Arbetsuppgifter inkluderar:
• Bygga och vårda relationer med våra kunder, både nya och befintliga.
• Rekrytera, intervjua och matcha rätt personer utifrån våra kunders/uppdragsgivares behov.
• Ansvara för att konsulterna och kandidaterna trivs och utvecklas i sina uppdrag.
• Regelbunden uppföljning med kunder/uppdragsgivare, konsulter och kandidater.
• Säkerställa att vi levererar enligt våra avtal och högt ställda förväntningar.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett stort engagemang och trivs i en dynamisk roll där ingen dag är den andra lik. Du är självgående, lösningsorienterad och har lätt för att skapa och upprätthålla relationer.
Ett krav är att du har en bakgrund och stort kontaktnät inom fordonsbranschen i Göteborg med omnejd.
Vi tror att du har:
• Du har stor erfarenhet från arbete inom fordonsbranschen t ex inom skadeverkstad, serviceverkstad, försäljning eller liknande tjänster
• Erfarenhet från rekryteringar och kompetensförsörjning inom fordonsbranschen.
• Erfarenhet av rekrytering/konsultchefsrollen eller liknande, gärna inom bemanning/rekrytering
• Du har ett stort och brett kontaktnät inom fordonsbranschen.
• God förmåga att arbeta med flera projekt parallellt och hålla deadlines. Du blir "spindeln i nätet" hos oss.
• Du brinner för att våra kunder/uppdragsgivare ska få ett excellent bemötande, du är van att förhandla och hålla i möten/intervjuer.
• Körkort B.
I rollen behöver du gilla att arbeta med positivt engagemang och energi ut mot kund, i ett stundvis högt tempo. Detta ställer krav på hög servicemedvetenhet, god kommunikativ förmåga (svenska och engelska) och god närvaro. Du är även initiativtagande, strukturerad, positiv och flexibel inför olika arbetsuppgifter. Du har också en god samarbetsförmåga och bidrar med god stämning då vi är ett team som arbetar tätt tillsammans.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en spännande och varierande roll där du får stort eget ansvar och möjlighet att göra skillnad. Hos oss får du:
• En arbetsplats med högt engagemang, positiva och stöttande kollegor.
• Goda utvecklingsmöjligheter i en snabbt växande verksamhet.
• Möjligheten att arbeta med spännande kunder inom fordonsindustrin.
• Och mycket mer!
Ansökan och kontakt
Låter detta intressant? Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi välkomnar sökande oavsett kön och bakgrund –Viktigt för tjänsten är ditt driv och motivation för arbete, din vilja att bidra till kvalité och utveckling hos oss. I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid din personlighet och din bakgrund från fordonsbranschen.
Kontaktperson för denna tjänst är Pia Berlin Key Account Manager och Platschef på Fordonsakademin i Göteborg, pia.berlin@fordonsakademin.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Fordonsakademin
Vi är specialister på att kompetensförsörja fordonsbranschen. Företaget startades av specialister inom fordonsbranschen med mångårig erfarenhet från verkstadsarbete. Vi brinner för att arbetsgivare ska få rätt person med rätt kompetens, i rätt tid. Detta uppnår vi genom att tillhandahålla tjänster inom rekrytering, bemanning och utbildning. Genom våra tjänster är vi med och verkar för en kompetenshöjning i branschen.
Vi är en del av Arenakoncernen som med sin närvaro på över 160 orter i Sverige finns tillgängliga i hela landet. Vi tror på varje människas förmåga. Starka individer lyfter varandra. Steg för steg hjälper vi medarbetare och företag att utvecklas och bli starkare – så starka att de i sin tur lyfter andra.
Värderingar
Vi brinner för att matcha ihop arbetssökanden med företag, och vårt arbete sker helhjärtat i alla delar för att hela processen ska lyckas. Vi är alltid personliga, engagerade och professionella i alla våra uppdrag och möten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7819646-2055928". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fordonsakademin Sverige AB
(org.nr 556977-9837), https://jobs.fordonsakademin.se
Celsiusgatan 8 (visa karta
)
417 62 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Fordonsakademin Jobbnummer
9966484