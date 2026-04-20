Rekryterare till familjehemsvården i Järva
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi utökar vår verksamhet till tre socialsekreterare som rekryterar familjehem.
Familjehemsvården Järva består av två enhetschefer, fyra gruppledare, 15 barnsekreterare och 10 familjehemssekreterare, två familjebehandlare, tre kontaktsekreterare och tre rekryterare. Varje medarbetare leds av en gruppledare som har ansvar för åtta medarbetare. Som rekryterare servar du hela familjehemsvården och deltar på gruppnivå på de möten som familjehemssekreterarna har för att hela tiden utveckla och förbättra arbetet.
Vi erbjuder
På enheten har vi en nära och tillgänglig arbetsledning. Hos oss finns möjlighet till kompetensutveckling utifrån dina behov och arbetsgrupperna har regelbunden extern handledning. Vi har även en trivselgrupp som arbetar med att främja arbetsmiljön och trivseln på enheten. För att du ska ha ett bra arbetsliv hos oss finns flera förmåner för dig som anställd. Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Tjänsten innebär att du arbetar med rekrytering och godkännande av familjehem. Du behöver kunna marknadsföra uppdraget, hitta nya kontaktytor för rekrytering och snabbt svara och hålla kontakten med intresserade familjer. Resor och hembesök för att informera och göra intervjuer är även en del av arbetet. I arbetet ingår samarbete med handläggare på familjehemsvården och utredningsenheterna för barn och ungdom. Du kommer att arbeta särskilt nära våra andra rekryterare och tillsammans med de familjehemshandläggare som efter utredning ska ta hand om familjehemmet du är med och utreder. I arbetet ingår att tillsammans med dina kollegor och ledning ansvara för och delta i utvecklingsarbetet av familjehemsvården.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen
• Erfarenhet av att arbeta inom familjevården sedan tidigare
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Arbetat med att utreda uppdragstagare sedan tidigare
• God administrativ förmåga
• Kan uttrycka dig väl i tal och skrift
• Förmåga och vilja av att kunna förhandla kring ekonomiska frågor med tilltänkta familjehem och företag
För att lyckas i rollen tror vi att du är flexibel, serviceinriktad och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Vidare är du strukturerad, har en god samarbetsförmåga och kan se till helheten. Du behöver kunna arbeta självständigt och prioritera ditt eget arbete i samråd med din närmaste gruppledare eller chef. Vi arbetar i en politiskt styrd organisation och det är viktigt att du förstår vad det innebär och hur det påverkar din vardagliga arbetssituation.
I den här rekryteringen kommer vi att begära registerutdrag från belastningsregistret innan anställning.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. När vi bedömer din ansökan utgår vi från ditt CV och de frågor som du har besvarat. Efter sista ansökningsdag går vi igenom alla ansökningar.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.
Här kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
163 64 SPÅNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialtjänst barn och unga, Enhet familjehemsvård 2 Kontakt
Patrick Ruth, SSR 0850803491
