Rekryterare till familjehemsvård Järva, vikariat
Stockholms kommun / Socialsekreterarjobb / Stockholm Visa alla socialsekreterarjobb i Stockholm
2025-09-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi söker en vikarierande socialsekreterare som rekryterar familjehem.
Familjehemsvården består av en enhetschef, tre gruppledare, 14 barnsekreterare och 9 familjehemssekreterare, två rekryterare samt en som godkänner jourhem. Varje gruppledare arbetsleder fyra/fem barnsekreterare och tre familjehemssekreterare. Som rekryterare servar du hela enheten och deltar på gruppnivå på de möten som familjehemssekreterarna har för att hela tiden utveckla och förbättra arbetet.
Vi erbjuder
På enheten har vi en nära och tillgänglig arbetsledning. Hos oss finns möjlighet till kompetensutveckling utifrån dina behov och arbetsgrupperna har regelbunden extern handledning. Vi har även en trivselgrupp som arbetar med att främja arbetsmiljön och trivseln på enheten.
För att du ska ha ett bra arbetsliv hos oss finns flera förmåner för dig som anställd. Läs mer om våra förmåner här.
Din roll
Tjänsten innebär att du arbetar med rekrytering av familjehem tillsammans med en annan rekryterare. Du är en del av utredningsarbetet för godkännande av familjehem genom att bland annat ta de första kontakterna, göra djupintervjuer och göra hembesök.
Du behöver kunna marknadsföra uppdraget, hitta nya kontaktytor för rekrytering och snabbt svara och hålla kontakten med intresserade familjer. Resor och hembesök för att informera och göra intervjuer är även en del av arbetet.
I arbetet ingår samarbete med handläggare på vår enhet och utredningsenheterna för barn och ungdom. Du kommer att arbeta särskilt nära vår andra rekryterare och tillsammans med de familjehemshandläggare som efter utredning ska ta hand om familjehemmet du är med och utreder. I arbetet ingår att tillsammans med dina kollegor och ledning ansvara för och delta i utvecklingsarbetet av familjehemsvården.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen.
• Erfarenhet av att arbeta inom familjevården sedan tidigare.
Det är meriterande om du har:
• Arbetat med att utreda uppdragstagare sedan tidigare.
• Erfarenhet av kommunal verksamhet.
• God administrativ förmåga.
• Kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
För att lyckas i rollen tror vi att du är flexibel, serviceinriktad och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Vidare är du strukturerad, har en god samarbetsförmåga och kan se till helheten. För att lyckas i denna roll kommer du att behöva arbeta självständigt och prioritera ditt eget arbete i samråd med din närmaste chef. Du behöver även ha förmåga och vilja av att kunna förhandla kring ekonomiska frågor med tilltänkta familjehem.
En stor del av arbetet innebär att marknadsföra och informera om uppdrag som familjehem/kontaktfamilj, hitta nya kontaktytor för rekrytering och snabbt knyta kontakter med intresserade familjer. Det är därför önskvärt med erfarenhet av både utåtriktat arbete och en god kunskap om vad uppdraget som familjehem innebär. Vi arbetar i en politiskt styrd organisation och det är viktigt att du förstår vad det innebär och hur det påverkar din vardagliga arbetssituation.Publiceringsdatum2025-09-08Övrig information
Vi rekryterar utan personligt brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5098". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Enheten familjevård Kontakt
Cecilia Grimelius cecilia.grimelius@stockholm.se 08-50801370 Jobbnummer
9498471