Rekryterare till Bemanning- och Rekryteringsenheten!
2025-12-20
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Bemanning- och Rekryteringsenheten arbetar med att bemanna, rekrytera och schemalägga till flertalet av kommunens verksamheter. Enhetens uppdrag har växt under de senaste åren och fortsätter växa. På enheten arbetar totalt 15 personer, det är ett härligt gäng med en hög kompetens inom området som gärna delar med sig av sina erfarenheter. Vi tror att vägen till framgång ligger i att vi är bättre tillsammans.Publiceringsdatum2025-12-20Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill komma in och stötta upp under årets största projekt, sommarrekryteringen mot äldreomsorgen och funktionsnedsättning- och socialpsykiatrin. Totalt arbetar fem Rekryteringsspecialister på enheten, vi är ett litet team som hjälps åt men främst kommer ni vara ett team av tre som arbetar med sommarrekryteringen. Hos oss får du ett självständigt och varierat arbete där du driver stora delar av rekryteringsprocessen från annonsskrivning till underskrivet avtal. Du blir en viktig del av vår enhet och samarbetar med rekryterande chefer, kandidater och andra aktörer för att säkerställa en professionell och rättvis rekrytering.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
* Hantera hela eller delar av rekryteringsprocessen (annonsering, urval, intervjuer, referenstagning)
* Löpande kontakt med sökande, chefer och verksamheter
* Administrera anställningar och avtal
* Säkerställa att rekryteringar sker enligt gällande lagar, riktlinjer och tidsramar
* Bidra till en professionell och positiv kandidatupplevelseKvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av rekrytering och en god förståelse för arbetsrättsliga frågor. Du är strukturerad, noggrann och självgående, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete även i perioder med högt tempo och många parallella ärenden. Samtidigt är du en lagspelare som trivs med att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat. Du har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift och ser ett professionellt och respektfullt bemötande som en självklar del av ditt arbete. Du drivs av att hitta lösningar som skapar mervärde för både verksamheten och kandidaterna.
Krav:
* Har erfarenhet av rekrytering
* Har kunskap om arbetsrättsliga regelverk såsom LAS och allmänna bestämmelser.
* Har tidigare erfarenhet från arbete inom vård och omsorg eller LSS, meriterande om du har erfarenhet inom båda.
* Har tidigare arbetat i offentlig sektor
Meriterande:
* Erfarenhet av rekrytering inom vård och omsorg och/eller LSS
* Om du har en utbildning från Personal- och Arbetslivsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Det är meriterande om du tidigare arbetat i Visma Recruit
Hos oss får du en dynamisk arbetsmiljö där du har möjlighet att påverka och utveckla rekryteringsarbetet. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra processer och erbjuder en arbetsplats där engagemang, kvalitet och samarbete står i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten är ett vikariat på 100% med start omgående, till och med juni, med möjlighet till förlängning.
Låter detta som ett uppdrag för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
