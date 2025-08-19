Rekryterare, som brinner för att bygga långsiktiga relationer
2025-08-19
Norbergs Rekrytering fortsätter att växa - och nu söker vi en engagerad rekryterare som vill göra skillnad på riktigt!
Vi behöver dig som kan arbeta 2-3 eftermiddagar i veckan på vårt kontor mitt i centrala Kalmar och bidra till att matcha rätt person med rätt jobb.
Vi är specialister på rekrytering inom låg- och mellankvalificerade yrken, men vi är alltid nyfikna och öppna för att även ta oss an mer kvalificerade roller när rätt tillfälle dyker upp.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
• Avlasta våra befintliga rekryterare i deras rekryteringsprocesser.
• Aktivt söka upp och kontakta arbetsgivare för att få in fler uppdrag
• Genomföra uppsökande säljaktiviteter och besöka arbetsgivare
• Matcha kandidater mot arbetsgivarnas behov
• Dokumentera och följa upp i vårt rekryteringssystem
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av rekrytering, bemanning eller HR
Är kommunikativ, strukturerad och självgående
Har en stark vilja att leverera resultat
Extra plus om du har:
Ett etablerat arbetsgivarnätverk inom relevanta branscher är meriterande. I din ansökan vill vi gärna att du beskriver detta mer utförligt - vilka branscher du arbetat mot och hur du kan använda dina kontakter för att bidra till vår verksamhets utveckling.
Erfarenhet från bemanningsbranschen
Arbetat i rekryteringssystem tidigare (ange gärna i din ansökan)
Vi erbjuder:
Deltidstjänst på 20% - 30%, dvs 2-3 eftermiddagar i veckan, med möjlighet till utökad tjänst i takt med att resultat uppnås
Moderna och trevliga lokaler i centrala Kalmar, (vi har även kontor i Färjestaden och Emmaboda.)
En liten, snabbfotad organisation där din insats gör stor skillnad!
Vill du vara med och växa med oss? Skicka in din ansökan redan idag!
Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB är en jobbförmedling, rekryteringspartner och jobbcoachningsföretag kopplad till Arbetsförmedlingen. Vi hjälper arbetssökande att hitta rätt jobb och arbetsgivare att hitta rätt personal. Genom att erbjuda både rekryteringshjälp och kostnadsfri individuell coaching skapar vi matchningar som leder till långsiktiga anställningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB
(org.nr 559301-9101) Jobbnummer
9464090