Rekryterare sökes till vårt växande bemanningsteam!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Administratörsjobb / Jönköping
2026-04-20
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Jönköping
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en roll där dagarna är fyllda av energi, ansvar och möjligheten att påverka? Har du ett naturligt driv för att jobba med människor, ett sinne för struktur och affärsmannaskap? Då kan det här vara nästa steg för dig.
Hos StudentConsulting får du kombinera ditt intresse för rekrytering, bemanning och affärsutveckling. Du kommer att arbeta nära en av våra största kunder och ha en central roll i samarbetet.
Som rekryterare ansvarar du för hela processen, från att identifiera behov till att hitta, intervjua och anställa rätt kandidater. Du planerar och säkerställer bemanningen, hanterar schemaläggning och har löpande dialog med kunden kring förändringar och behov. Rollen innebär också att arbeta med förbättringar för att utveckla samarbetet och leveransen.
Du är en viktig kontaktpunkt mellan kund, konsulter och kollegor. Du kommer även få möjligheten att representera StudentConsulting på exempelvis jobbmässor och arbeta aktivt med vårt arbetsgivarvarumärke. I rollen ingår också personalärenden, uppföljning och utveckling av konsulter.
I uppdraget arbetar du tillsammans med dina kollegor som består av kundansvarig, personaladministratörer och enhetens affärschef. Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är förlagda under kontorstid, måndag-fredag kl 8:00-17:00. Tjänsten planeras att starta så snart vi har hittat rätt kandidat.
DETTA SÖKER VI
Har en akademisk utbildning inom HR eller liknande
Har erfarenhet av rekrytering, bemanning eller HR
Trivs i ett högt tempo och är bra på att planera och prioritera
Är kommunikativ, strukturerad och relationsskapande
Du är en trygg och engagerad person som motiveras av att arbeta med både människor och resultat. Rollen kräver god organisationsförmåga, effektivitet och att du kan hålla deadlines. Rollen kan innebära resor till och från våra kunder, vilket ställer krav på B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du trivs i en samarbetsorienterad miljö.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team i en dynamisk miljö. Vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter, intern utbildning och stöd i din roll.
Vi intervjuar löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Studentconsulting Sweden AB (Publ)
https://www.studentconsulting.com
553 20 JÖNKÖPING
)
553 20 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sanna Jörnling sanna.jornling@studentconsulting.com
9865489