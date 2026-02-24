Rekryterare på Heltid till StudentConsulting i Trollhättan
2026-02-24
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
Vill du arbeta med rekrytering inom lager och logistik i en roll där du samarbetar nära både kunder och kandidater? Vi söker nu dig som vill ta dig an en heltidstjänst med start omgående
StudentConsulting fortsätter att växa och söker nu en rekryterare med utgångspunkt från vårt kontor i Trollhättan eller Göteborg. Tjänsten är en del av vår expansion i området och innebär ett nära samarbete med våra större lager- och logistikkunder. Du kommer även vara delaktig i att utveckla kundsamarbeten, vilket innebär närvaro ute på plats i kundens verksamhet. Rollen omfattar dessutom arbete från vårt kontor i Göteborg och uppdrag i hela regionen - en varierad roll med både lokal närvaro och regionalt ansvar.
StudentConsulting är ett av Skandinaviens ledande rekryterings- och bemanningsföretag, specialiserade på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Under det senaste året har vi tillsatt över 25 500 jobb i Sverige, Norge och Danmark och byggt upp ett nätverk med över 450 000 kandidater och 20 000 beställare. Vi är stolta över att ha haft Sveriges nöjdaste kunder - elva år i rad. Hos oss blir du en del av ett engagerat och samarbetsinriktat team med högt tempo och tydliga mål. Vi har en lättsam stämning, har roligt tillsammans och lyckas som lag.
Som rekryterare ansvarar du för att driva flera rekryteringsprocesser parallellt, främst inom lager och logistik. Du arbetar i nära samarbete med kundansvarig och är med hela vägen - från annonsering till tillsättning.
Exempel på arbetsuppgifter:
Driva rekryteringsprocesser från annonsering och urval till intervjuer och referenstagning
Skapa kandidatinflöde genom annonsering och uppsökande arbete
Genomföra individuella och gruppintervjuer
Vara närvarande hos kund och bidra till ett nära och långsiktigt samarbete
• Administration kring rekrytering, anställningar och konsultuppdrag
Omfattning och arbetstid
Tjänsten är på heltid med arbetstider 08.00-17.00
Vi ser gärna att du kan börja så snart som möjligt.
DETTA SÖKER VI
Vi tror att du:
har en akademisk utbildning, exempelvis inom HR, personalvetenskap, ekonomi eller liknande
Trivs i ett högt tempo med många parallella processer
Är strukturerad, självgående och lösningsorienterad
Har en stark känsla för service och gillar att samarbeta med både kollegor, kandidater och kunder
Uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska
Har B-körkort (meriterande)
Tidigare erfarenhet av rekrytering, kundservice eller lager/logistik är meriterande men inget krav - vi lägger stor vikt vid rätt inställning och vilja att utvecklas.
Vi erbjuder:
En viktig roll i vår expansion i Trollhättan
Möjlighet att utvecklas och ta mer ansvar över tid
Ett engagerat team med stark laganda
En varierad vardag med både operativ rekrytering och kundnära arbete
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande.I samband med ansökan ber vi dig gärna att även genomföra de tre tester som finns tillgängliga i din profil.
