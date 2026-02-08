Rekryterare på 50% till Safely i Solna - Hjälp oss växa!
Vill du bygga framtidens säljteam? Vi söker en Rekryterare på 50%
Är du en människokännare med driv som älskar att hitta rätt talanger? Safely i Solna växer så det knakar, och nu behöver vi en dedikerad rekryterare som kan hjälpa oss att hitta nästa generation säljstjärnor.
Det här är rollen för dig som vill jobba deltid, bygga ett starkt nätverk och vara ansiktet utåt för Safely.
Vad du kommer att göra
Din huvuduppgift är enkel men utmanande: Hitta de bästa kandidaterna till vår roll som Försäkringsförmedlare.
Search & Urval: Du scannar plattformar som Indeed och LinkedIn efter kandidater med rätt inställning.
Intervjuer: Du håller i snabba, effektiva telefonintervjuer och första möten för att vaska fram guldkornen.
Employer Branding: Du ser till att Safely är det självklara valet för unga talanger genom ett grymt bemötande i hela rekryteringsprocessen.
Administration: Du sköter kontakten med kandidaterna och ser till att våra onboardings flyter på som de ska.
Vem är du?
Vi letar efter dig som är i början av din karriär, kanske pluggar du HR/Personalvetenskap eller så har du en bakgrund inom sälj och rekrytering.
Du är snabb: Du vet att de bästa kandidaterna försvinner direkt - därför agerar du direkt när en intressant ansökan kommer in.
Du är strukturerad: Du gillar ordning och reda och har koll på dina processer.
Varför Safely?
Flexibelt deltid: Tjänsten är på 50% - perfekt att kombinera med studier eller annat projekt.
Centralt i Solna: Jobba från vårt moderna kontor tillsammans med ett peppat gäng.
Utveckling: Du får en unik inblick i rekryteringsbranschen och chansen att sätta din egen prägel på hur vi hittar folk.
Kultur: Vi har högt i tak, mycket energi och firar när vi når våra tillväxtmål.
Ansök nu! Vi behöver dig igår, så vänta inte med att söka. Vi kräver inget personligt brev - skicka in ditt CV så tar vi det därifrån.
Hjälp oss att bygga vinnarteamet i Solna! Så ansöker du
