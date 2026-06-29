Rekryterare och Schemaläggare till Vaccinova AB
Vaccinova AB / Personaltjänstemannajobb / Linköping Visa alla personaltjänstemannajobb i Linköping
2026-06-29
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vaccinova AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vaccinova AB söker en engagerad och noggrann rekryterare och schemaläggare för att stärka vårt team. I rollen kommer du att arbeta nära vårt ledningsteam och bidra till att säkerställa en effektiv bemanning samt schemaläggning för våra verksamheter. Detta är en perfekt möjlighet för dig som vill starta din karriär inom rekrytering och personaladministration!Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
• Ansvara för rekryteringsprocessen, från annonsering till anställning av nya medarbetare.
• Schemalägga och koordinera arbetspass för personalen inom företaget.
• Hantera och uppdatera personalsystem och säkerställa att scheman är korrekt upplagda.
• Samarbeta med chefer och medarbetare för att säkerställa att alla bemanningsbehov tillgodoses.
• Stötta i administrativa uppgifter inom HR och personalfrågor.
Vi söker dig som:
• Har ett intresse för rekrytering och personaladministration.
• Är en strukturerad och noggrann person med god kommunikationsförmåga.
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Har grundläggande IT-kompetens.
• Är flexibel, självgående och trivs med att arbeta i en dynamisk och rörlig miljö.
Vi erbjuder:
• En utvecklande och lärorik roll i ett växande företag.
• En möjlighet att arbeta nära ett erfaret ledningsteam.
• Ett stödjande och vänligt arbetsklimat.
• Möjlighet till personlig utveckling inom HR och rekrytering. Så ansöker du
Sök tjänsten genom att skicka in din ansökan och CV. Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Tillträde sker snarast.
Placeringsort: Linköping
Tjänst: Junior Rekryterare och Schemaläggare
Anställningstyp: Heltid
Vaccinova AB välkomnar mångfald och uppmuntrar alla kvalificerade sökande att ansöka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7985671-2075330". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vaccinova AB
(org.nr 556983-0002), https://vaccinova.teamtailor.com
Bielkegatan 2 C (visa karta
)
582 21 LINKÖPING Jobbnummer
9983262