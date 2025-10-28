Rekryterare & expansionsutvecklare till snabbväxande psykologföretag
2025-10-28
Vi letar efter dig som har hjärta för rekryteringens alla delar från intervjuer till headhunting. Du är en hejare på att skapa förtroende och kan få fram det allra bästa med rollerna du presenterar. Parallellt med rekryteringen kommer du få leda projekt som tar oss in i nya städer, nya länder och nya affärsområden. Du trivs när tempot är högt och när vägen inte är helt utstakad.
Hur ser en helt vanlig dag ut när man rekryterar och expanderar?
08.00 Du går igenom öppna rekryteringar, bedömer vilka som ska vidare i processen och återkopplar frågor och uppgifter från kandidater. Du justerar annonsen för psykolog i Malmö och lägger upp två nya annonser för verksamhetskoordinatorer i Uppsala och marknadsspecialist i Göteborg.
10.30: Avstämning med marknad om en employer branding-kampanj för att nå psykologer i Göteborg. Ni bestämmer att köra få ut ett inlägg på instagram och linkedin redan i eftermiddag.
13.00: Intervju med två psykologer. Du passar på att uppdatera intervjumallen samtidigt som du känner dig väldigt taggad på kandidaten. Så kul att få träffa så många nya människor!
15.00: Nästa vecka ska vi möblera en ny mottagning i Örebro, och du kollar igenom beställningslistan och ser att vi missat köksinventarier och lägger beställning på ikea.
17.00: Du loggar ut med processer som rullar bättre, två kandidater vidare och ett steg närmare nyöppning i Örebro.
Vad behöver du vara för person för att älska det här jobbet?
Du går igång när något inte fungerar. Du börjar skissa på lösningar i huvudet redan innan andra har hunnit fråga "Vad gör vi nu?". Du letar hela tiden en väg framåt och drivs av att inte ha alla svaren klara när du startar.
Du kan skruva ihop stolar, boka fika, hålla workshop och intervjua chefer. Du tycker inte det är så noga vem som gör vad, bara att det blir gjort. När du får feedback tackar du och justerar, inte försvarar. Och när någon annan kommer med en bättre idé än din egen är du först med att säga "Vilken bra idé, det kör vi på"
Du ser snabbt vad som är viktigt, vad som faktiskt skapar värde i ett projekt. Du gillar tydliga mål, mätbara resultat och att saker leder någonstans. Du gör något snabbt, tittar upp och ber om feedback för att se om du är på rätt väg innan du investerar mer av både din och andras tid.
Du är socialt skicklig och kan få alla personer att känna sig sedda och hörda. Du ställer nyfikna frågor i samtal och vill verkligen förstå hur andra fungerar. Du är duktig på att se styrkor och förbättringsområden, och att presentera saker begripligt och inspirerande.
Du inser att rätt rekrytering kan skapa underverk men också att fel rekrytering kommer skapa motsatt effekt. Du är därför både inspirerande och bedömande till kandidaterna som går igenom våra rekryteringsprocesser.
Vad du får hos oss
Hos oss händer det grejer. Mycket, ofta och på riktigt. Vi är ett snabbt växande psykologföretag där nya idéer testas, gamla rutiner förbättras och ingen dag är den andra lik. Här jobbar vi hårt, skrattar högt och stöttar varandra genom både stressiga sprintar och kreativa kaos.
Du får vara en viktig del av en kultur där vi gillar att lära oss saker, om människor, om system och om oss själva.
Du får löpande feedback och coachning, och du kommer få testa saker du inte trodde att du skulle få chansen att göra. Projektledning, förbättringsarbete, nya idéer. Vi säger ofta kör istället för vänta lite.
Din roll. Den formar vi tillsammans. Inget är färdigt, inget är fyrkantigt. Det finns plats att växa, skruva, påverka och ta ut svängarna. Och kanske viktigast av allt. du får vara med och göra något som faktiskt betyder något. På riktigt. Vi hjälper människor att må bättre och vi gör det tillsammans.
Vilka vi är
Svea KBT och Elly Care är två av Sveriges största och snabbast växande psykologföretag med psykologer, läkare och sjuksköterskor som är otroligt kompetenta, skickliga och engagerade, och bakom kulisserna finns ett verksamhetsteam som jobbar stenhårt för att allt ska flyta, växa och bli bättre varje dag. Vi jobbar med terapi, medicinsk behandling, neuropsykiatriska utredningar, företagshälsovård, utbildningar och handledning.
Hos oss har ingen bara en roll. Vi täcker för varandra, hjälper till där det behövs och ser till att det som måste bli gjort faktiskt blir det, oavsett titel. Det är högt tempo, många parallella spår och ibland ganska mycket kaos. Men det är också otroligt roligt, för vi är ett gäng som verkligen vill framåt, tillsammans.
Redo att söka
Vårt mål är att hjälpa människor med psykisk ohälsa att må bättre. Vill du vara en del av det så tveka inte att söka. Visa vägen och skicka in den ansökan du själv skulle vilja läsa som rekryterare!
