Rekryterare med känsla för kvalitet och kontakter
Industri Support Värmland AB / Administratörsjobb / Arvika Visa alla administratörsjobb i Arvika
2025-08-27
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Arvika
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-27Om företaget
Vill du bli en del av det fantastiska rekryteringsteamet på Industrisupport? Vi söker nu ytterligare en kollega till vårt kontor i Arvika.
Vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med verksamhet och kontor på flera orter. Vi erbjuder våra kunder kvalificerad rekrytering efter kundens behov därför gäller det som rekryterare att ha koll på sin marknad, företag och varje medarbetare.
När vi kan matcha kandidatens drömjobb och kundens drömanställda är vårt jobb som rekryterare i världsklass! Här kan du vara med och göra skillnad!Arbetsuppgifter
Placerad på huvudkontoret i Arvika kommer du att ingå i vårt fantastiska team som tillsammans jobbar med hela rekryteringskedjan från att skapa kravprofiler och jobbannonser till urval, intervjuer och anställningar samt löpande personalansvar.
Tjänsten präglas av administrativa arbetsuppgifter, men det är en klar fördel om du har erfarenhet av industriarbete eller liknande från tidigare. Du jobbar självständigt men alltid tillsammans med vårt team av rekryterare, säljare, och administratörer.Profil
Den ena dagen blir inte den andra lik hos oss på Industrisupport. Här gäller det att prioritera, omprioritera och vara lyhörd efter dagens behov. Vi söker dig som jobbar efter kvalité med eget ansvar och med förmågan att driva affärerna framåt. Vi ser också dig som snabbtänkt och strukturerad samt att du har goda kommunikativa kunskaper i tal och skrift. Har du dessutom praktisk yrkeserfarenhet, är social och utåtriktad samt är redo för ett tjänstemannajobb där man ägnar en stor del av dagen åt att sitta framför datorn, då ska du inte tveka.
"Här behöver du vara en god lyssnare och duktig fôlkkännare och mycket mycket mer!"
Vi ser framemot att läsa ditt CV och hoppas på att just du kan bli en del av vårt team, vänta därför inte med att skicka in din ansökan Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Industrisupport
Industrisupport startades 1999 och är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag som idag har verksamhet och kontor på flera orter. Vi arbetar med åtskilliga yrkeskategorier både på kollektiv- och tjänstemannasidan.
Genom vår värdegrund, affärsidé och vision skall vi vara en attraktiv arbetsgivare för duktiga medarbetare och därigenom vara kundernas förstaval när de väljer samarbetspartner i rekryterings- och bemanningsfrågor. Det är viktigt för oss att du mår bra och känner dig trygg, vilket innebär att vi har kollektivavtal, försäkringar, företagshälsovård och friskvårdsbidrag. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2836". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), http://www.industrisupport.com/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Linda Karlsson Nikula linda.karlsson-nikula@industrisupport.com +46 570 130 60 Jobbnummer
9478353