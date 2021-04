Rekryterare / Junior Rekryteringskonsult till Bravura - Bravura Sverige AB - Administratörsjobb i Stockholm

Bravura Sverige AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-06Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-04-06Bravura är ett tillväxtföretag och har sedan starten 2008 vuxit till en väletablerad aktör på den svenska marknaden för rekrytering och bemanning. Idag är vi ett av de snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretagen i Sverige och vi har utsetts till Gasellföretag sex år i rad.Vi verkar på en högt konkurrensutsatt marknad där vår främsta konkurrensfördel är att vi fullt ut drivs av högt engagemang och smarta arbetssätt. Nyckeln är att vara en pålitlig partner som förenklar och förbättrar rekryteringsprocessen och varje enskilt uppdrag innebär ett tillfälle att leverera det vi lovar. Den här inställningen genomsyrar allt vi gör och står för och våra nöjda kunder och kandidater är kvittot på att vi lyckas.Bravura är en attraktiv arbetsgivare för dig som är målinriktad, tycker om att göra affärer samt trivs i en inspirerande och entreprenöriell miljö. Hos oss får du möjlighet till initiativtagande och ansvar samt erbjuds möjlighet till personlig utveckling och avancemang. Hos oss får du även en arbetsplats där vi ser att en god gemenskap och glädje genererar bättre resultat. Läs gärna mer om hur det är att arbeta hos oss på vår karriärsida!Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dem i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan man jobba som konsult eller bli rekryterad.Som rekryterare driver du rekryteringsuppdrag till Bravuras kunder inom tjänstemannaområdet. Du har eget ansvar för hela rekryteringsprocessen vilket innefattar möte hos kund för kravprofil, annonsering, CV-urval, search, intervjuer, referenstagning och avtalsskrivning. Du driver flera rekryteringsprocesser parallellt och arbetar även med merförsäljning och kundrelationer i nära samarbete med vår försäljningsavdelning.Du ingår i ett team med fler rekryterare, rekryteringsassistenter samt en rekryteringsansvarig. Du får en grundläggande utbildning som behandlar bland annat rekrytering, affären och branschen. Du ges stort eget ansvar och har goda möjligheter att påverka både din egen och Bravuras utveckling. Vi arbetar med kompetensbaserat urval för en mer fördomsfri rekrytering.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Akademisk examenDu uttrycker dig mycket väl i tal och skrift, även på engelskaMeriterande med erfarenheter från en roll som inneburit kundrelationer, service och försäljningVi tror på människors potential att utvecklas. Med rätt inställning och engagemang finns det egentligen inga begränsningar för vad du kan uppnå.Om du jobbar hårt för att bli en vinnare och har rätt inställning så tror vi att du kan lyckas även om du inte hunnit skaffa dig erfarenhet från branschen. I kombination med ett professionellt och affärsmässigt agerande, intresse för kunskap och utveckling samt ett föredömligt agerande gentemot andra i din omgivning så har du goda förutsättningar att lyckas!Givetvis delar du våra värderingar: inspirerande, generös, pålitlig och målinriktad, vilket även innefattar att du har ett fördomsfritt förhållningssätt.Övrig information:Start: Omgående eller enligt överenskommelsePlats: Hornstull, StockholmLön: Fast + provision enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: rekrytering, rekryterare, rekryteringskonsult, rekryteringsspecialist, recruiter, konsultchef, search, headhunter, personal, HR, recruiting, HRM, Talent Acquisition #joinbravuraVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-04-27Bravura Sverige AB5672267